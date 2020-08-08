Известная американская фитнес-модель Николь Амато натянула на большую грудь крохтное бикини 

Звезда не устает демонстрировать свои аппетитные формы в Инстаграм, пишет Politeka.net. Так, на одном из фото красотка предстала в синем бикини, которое едва скрывало грудь. 

Крохотные кусочки ткани смогли скрыть лишь самые интимные места, при этом тонкие бретельки опасно напряглись на теле и натянулись. 

Плавки-бикини также были маленькими и держались на игривых завязках  по бокам. 

Завершили образ не только различные аксессуары, но и, неожиданно, ботфорты черно-белого цвета. 

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Звезда сидела на гидроцикле, соблазнительно выгнувшись. Николь приоткрыла губы и прикоснулась к ним и языку пальцами. 

Фото получилось невероятно горячим. 

"Хочешь покататься?", - поинтересовалась красотка у подписчиков. 

За час пост собрал почти 900 лайков и много комментариев. Пользователи сети написали массу комплиментов красотке и попросили быть всегда такой невероятной. 

Напомним, Николь Амато занималась бегом, о чем рассказала в своем сториз. Звезда снимала себя с выгодного ракурса. 

Модель подняла камеру вверх, и блеснула большой грудью в узком топике. Тонкие бретельки натянулись на плечах, а ткань выделила сочные размеры. 

Ранее мы писали, что Николь Амато позировала в черном купальнике. Лифчик натянулся на пышной груди, а удерживали его тонкие бретельки.

Грудь красотки в обтягивающем купальнике смотрелась превосходно. Образ завершили очки и светлый маникюр.

Поза взбудоражила сознания даже самых непреданных поклонников. 

Напомним, что знаменитая фитнес-модель полностью разделась: поклонники увидели все запретные места

Как сообщала Politeka, знаменитая фитнес-модель провела экскурсию по своему идеальному телу: "Великолепно"

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