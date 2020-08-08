Известная американская фитнес-модель Николь Амато натянула на большую грудь крохтное бикини

Звезда не устает демонстрировать свои аппетитные формы в Инстаграм, пишет Politeka.net. Так, на одном из фото красотка предстала в синем бикини, которое едва скрывало грудь.

Крохотные кусочки ткани смогли скрыть лишь самые интимные места, при этом тонкие бретельки опасно напряглись на теле и натянулись.

Плавки-бикини также были маленькими и держались на игривых завязках по бокам.

Завершили образ не только различные аксессуары, но и, неожиданно, ботфорты черно-белого цвета.

Звезда сидела на гидроцикле, соблазнительно выгнувшись. Николь приоткрыла губы и прикоснулась к ним и языку пальцами.

Фото получилось невероятно горячим.

"Хочешь покататься?", - поинтересовалась красотка у подписчиков.

За час пост собрал почти 900 лайков и много комментариев. Пользователи сети написали массу комплиментов красотке и попросили быть всегда такой невероятной.

Напомним, Николь Амато занималась бегом, о чем рассказала в своем сториз. Звезда снимала себя с выгодного ракурса.

Модель подняла камеру вверх, и блеснула большой грудью в узком топике. Тонкие бретельки натянулись на плечах, а ткань выделила сочные размеры.

Ранее мы писали, что Николь Амато позировала в черном купальнике. Лифчик натянулся на пышной груди, а удерживали его тонкие бретельки.

Грудь красотки в обтягивающем купальнике смотрелась превосходно. Образ завершили очки и светлый маникюр.

Поза взбудоражила сознания даже самых непреданных поклонников.

Напомним, что знаменитая фитнес-модель полностью разделась: поклонники увидели все запретные места

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