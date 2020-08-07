Українська співачка Тіна Кароль підкорила образом в модному фіолетовому вбранні

Артистка веде Instagram досить активно, а з настанням карантину навіть почала ділитися особистими відео, зробленими вдома або на відпочинку. При цьому в її профілі в Instagram можна побачити лише кадри зі спеціальних фотосесій. Одним з таких жарких фото артистка поділилася кілька годин тому.

Так, Тіна позувала в стильному костюмі, відразу підкорив мережу. На новому фотоколажі Тіна показала фігуру у фіолетовому вбранні, який складався з кроп-топа і спідниці максі. Верх образу зірки вигідно підкреслив плоский животик, а довга спідниця ідеально доповнила образ. Кароль при цьому позувала на підлозі, поклавши руки над головою і зігнувши одну ногу. На другому фото в колажі співачка вниз головою мило посміхається на камеру.

"киця♥♥️", " шикарна леді🔥 🔥 🔥", " божечки, краса😍 😍 😍 💔", " що не фотографія, то шедевр😵", " навіть краще ніж шашличок🥵 🤤", " ну що я можу сказати? П'ятниця і вийшли з орбіт очам-величезний привіт🤷 ♀️😍», "як завжди, найпрекрасніша😍 😍»," найкрасивіша💞», " промінчик Сонечка❤❤❤❤☀️🌞», «Космос💖", " Чарівна🔥 🔥 🌼 💫», «малюк😍 😍», «найкрасивіша🤤 🤍», «найкраща посмішка😻», - пишуть задоволені користувачі мережі.

Раніше в мережі з'явився оригінальний кадр з спеціальної фотосесії артистки на сторінці "Фантіни" в соціальній мережі Instagram.

Так, шанувальники представили кадр з книги " Тіна Кароль. Одним Кадром". Ця фотокнига, знята відомим французьким фотографом Serban DArgent. Робота над книгою тривала більше року, так як фотограф знімає виключно на плівку.

"Видана" Тіна Кароль. Одним Кадром " у форматі coffee-table book, який має на увазі відсутність тексту і наявність тільки фотографій. Особливість книги-відсутність палітурки, що відразу робить з неї набір унікальних фоторобіт. На сторінках колекційного видання, яке вийшло тиражем всього 500 примірників, можна побачити вбрання з колекцій Gucci, Louis Vuitton і Saint Laurent. Так само співачка приміряла і українські наряди, таких брендів-ARTEMKLIMCHUK, Poustovit, ELENAREVA, Dafna May», - сказано на сторінці Фантіни.

Також повідомляється, що всі гроші, виручені від продажу фотокниги, будуть направлені в Благодійний фонд Тіни Кароль "Полюс тяжіння" на допомогу дитячим онкологічним лікарням України.

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