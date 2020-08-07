Відома російська модель Олена Краснова, дружина онука Алли Пугачової Микити Преснякова, здивувала новою фотосесією в сміливому образі

Юна красуня поділилася новими знімками в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

Як розповіла сама Краснова, до цієї зйомки її команда готувалася довго, продумуючи кожну деталь і створюючи потрібний образ.

Потрібно відзначити, що це їм явно вдалося. На знімках модель позує в блакитних джинсах із завищеною талією і мініатюрному білому топіку зі стислої тканини. При цьому він виявився настільки тонким, що можна чітко розрізнити, що модель не стала надягати під нього нижню білизну.

Образ Краснової доповнили численні аксесуари, ретро-окуляри і пов'язана на голову біла хустка. Модель з упевненістю позує на тлі моря, всіляко вигинаючись і спершись на машину.

Її шанувальники активно коментують кадри.

"Ну глянець же", "Ну прям дуже красива серія", "дуже красиво", "ти прекрасна", "Ангел засмаглий", "Голівудська зірка", - пишуть люди.

До цього ми писали, що Краснова і онук Алли Пугачової Микита Пресняков продемонстрували свої справжні почуття в романтичних образах.

Подружжя показало себе в образах фатальної пари з відомого фільму. На чорно-білому фото вони з чоловіком відображені під час чуттєвого танцю. Пресняков позує в строгому костюмі, а сама модель – чорній сукні в білий горошок на тонких лямках. Красуня пристрасно притулилася до свого коханого, не приховуючи почуттів.

У підписі до фото Краснова розповіла, що вони з чоловіком вирішили приміряти на себе образи Мерчелло Рубіні і Сільвії з відомого фільму La Dolce Vita.

Нагадавши, невістка і онук Пугачової показали справжню пристрасть на камеру.

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