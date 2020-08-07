Екс-солістка гурту Nikita Анастасія Кумейко вразила пляжним тілом в стильному купальнику

Відома українська співачка поділилася новим сонячним знімком з відпочинку в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

На фото Кумейко позує на залитому сонці мальовничому дворику. На ній чорний злитий купальник з оригінальною окантовкою, недбало зав'язана зверху біла сорочка і чорні окуляри. Волосся співачки виглядає злегка вологим, ніби вона недавно купалася.

Наряд дозволяє Кумейко продемонструвати свою підтягнуту фігуру і рівномірний загар.

Шанувальники співачки тут же почали коментувати фото. Знімок також набрав безліч лайків.

"Найкрасивіша", "Тигриця", - пишуть люди.

До цього ми розповідали, що Анастасія, яка зараз відпочиває в Туреччині, похвалилася новим відео з курорту, поставши в несподівано смішному образі.



Так, зірка вирішила порадувати шанувальників своїм танцем, проте зробила це досить незвично. На першому кадрі Кумейко на мить з'являється перед глядачами в чорному купальнику, проте після цього вона буквально «розчиняється» і в кадрі залишається тільки її обрис. Далі «невидимка» -Кумейко продовжує запально танцювати під музику на борту рухається катера.

Незважаючи на те, що співачку практично не видно, по її обрисах можна розрізнити, що її рухи дуже плавні і спокусливі.

Нагадавши, екс-Nikita в крихітному купальнику посвітила розкішними "близнючками": "хочеться нереально".

Як повідомляла Politeka, екс-Nikita в купальнику зухвало присіла навпочіпки, засвітивши найсоковитіше:"класна попіо".

Також Politeka писала, що гаряча екс-Nikita відзначилася несподіваною витівкою під час безбашенного танцю: "хижачка".