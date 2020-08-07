37-річна російська актриса Світлана Ходченкова, яка відома українцям за фільмами виробництва "Квартал 95", розповіла про новий фільм зі своєю участю

Як передає Politeka.net, свіже фото з'явилося у актриси в Instagram. На фото вона виглядала приголомшливо. На ній була сукня з пір'ям, яскравий макіяж і зачіска в стилі 30-х років. Світлана дивилася вдалину, її образ підкреслювали яскраво червоні губи.

"Північний вітер", - підписала фото зірка.

Як відомо, Світлана Ходченкова знялася в новому фільмі Ренати Литвинової, який будуть показувати в кінотеатрах в листопаді. Цей фільм став екранізацією вистави, яку раніше представила режисер. Сама Литвинова зіграє у фільмі головну роль разом з Ходченковою. У мережі також з'явилися їхні спільні фото зі зйомок.

У мережі бурхливо відреагували на фотосесію, залишивши масу компліментів актрисі.

"Шикарна і найулюбленіша актриса","красива","Світлана, Ваш погляд заворожує! Таких яскравих, виразних очей я не пригадаю ні в кого іншого. Пробирає!", "Спектакль залишив приголомшливі відчуття... в передчутті фільму. Коли 3 талановитих жінки роблять щось разом гарантовано вийде шедевр", "чудова", "естетика", "Слова зайві... Ви чарівні! А Ваш погляд унікальний», "Ваше обличчя, Світлана - справжній витвір мистецтва", - пишуть шанувальники артистки.

Нагадаємо, що Світлана Ходченкова спокусливо нагнулася і показала, чому гарячіше кави: "обожнюю...".

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