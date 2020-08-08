Вважається, що материнство має прикрашати жінку, але чи так це...

Порівняймо фото зірок-ровесниць, які вже стали мамами з тими, хто до цього тільки готується, передавати Politeka.net.

Відомій актрисі Дженніфер Еністон вже 51 рік, але дітьми вона так і не обзавелася, на відміну від російської співачки, Тетяни Буланової. Фігурам обох можна позаздрити по своєму, хоча і тіло росіянки більш апетитне.

Російська телеведуча і співачка Ольга Бузова такого ж віку, як і 34-річна мама чарівної дочки - модель Ірина Шейк. Обидві стрункі, але ось, на думку деяких фанатів, співачці варто трохи поправитися.

Зірка фільмів "Квартал 95" Світлана Ходченкова майже одного віку зі своєю зарубіжною колегою Мілою Куніс. Фігурам обох можна позаздрити, хоча друга вже двічі мама.

Чарівна українська співачка Настя Каменських поки не стала мамою, всупереч бажанню своїх шанувальників. А ось 32-річна актриса Блейк Лайвлі вже народила трьох дочок.

30-річна телеведуча Регіна Тодоренко стала мамою у 2018 році, на відміну від своєї однолітки, британської співачки Рити Ори. Здається, що вагітність і пологи ніяк не позначилися на зовнішності української красуні.

Нагадаємо, Ольга Бузова похвалитися формами в топіку з декольте. Зірка сиділа в кріслі, трохи нахилившись до камери. Груди красуні випирали з глибокого вирізу, а вона стиснула їх руками з боків, тим самим додавши об'єму.

Раніше повідомлялося, що Світлана Ходченкова позувала в легкій світлій сукні, що оголює спину. Таке вбрання актриса вибрала для прогулянки в полі на світанку.

Нагадавши, Бузова в костюмі покоївки потрясла одкровенням про життя до слави

А ще Politeka писала, що епатажна Бузова розбурхала різкою зміною іміджу, зірку не впізнати

Також Politeka повідомляла, що розпалена Бузова змінилася до невпізнання, фото вражає