Вважається, що материнство має прикрашати жінку, але чи так це...

Порівняймо фото зірок-ровесниць, які вже стали мамами з тими, хто до цього тільки готується, передавати Politeka.net.  

Відомій актрисі Дженніфер Еністон вже 51 рік, але дітьми вона так і не обзавелася, на відміну від російської співачки, Тетяни Буланової. Фігурам обох можна позаздрити по своєму, хоча і тіло росіянки більш апетитне. 

View this post on Instagram

Thank you @interviewmag for this birthday surprise. I had no idea this would be coming out today. Feeling proud and honored to be celebrating with this cover. Thanks to the Interview team for celebrating women at every age... turns out 51 is pretty fun. And thanks to @nickkharamis, @melzy917, @alique_studio, @mrchrismcmillan, @gucciwestman — and my sister from another mister Sandy Bullock for talking to me about whatever the hell we were talking about. I love you so much. 🥰🥳

A post shared by Jennifer Aniston (@jenniferaniston) on

Популярні новини зараз

Тіна Кароль готується до розставання з чоловіком своєї мрії: "Ми для себе вирішили ..."

Ані Лорак на відпочинку з Кіркоровим скинула одяг і здивувала розмірами бюста: "Ледве вмістила"

Нищівний удар по долару: Нацбанк різко змінив курс валют, що буде з гривнею

Нацбанк запустив в обіг нові гроші, час "папірців" закінчується: "З третього серпня..."
Показати ще

Російська телеведуча і співачка Ольга Бузова такого ж віку, як і 34-річна мама чарівної дочки - модель Ірина Шейк. Обидві стрункі, але ось, на думку деяких фанатів, співачці варто трохи поправитися. 

Зірка фільмів "Квартал 95" Світлана Ходченкова майже одного віку зі своєю зарубіжною колегою Мілою Куніс. Фігурам обох можна позаздрити, хоча друга вже двічі мама. 

View this post on Instagram

#MilaKunis ❤️

A post shared by Mila Kunis (@milalkunis) on

Чарівна українська співачка Настя Каменських поки не стала мамою, всупереч бажанню своїх шанувальників. А ось 32-річна актриса Блейк Лайвлі вже народила трьох дочок. 

30-річна телеведуча Регіна Тодоренко стала мамою у 2018 році, на відміну від своєї однолітки, британської співачки Рити Ори. Здається, що вагітність і пологи ніяк не позначилися на зовнішності української красуні. 

View this post on Instagram

When she think she cute but her nose is burnt 🥵

A post shared by RITA ORA (@ritaora) on

Нагадаємо, Ольга Бузова похвалитися формами в топіку з декольте. Зірка сиділа в кріслі, трохи нахилившись до камери. Груди красуні випирали з глибокого вирізу, а вона стиснула їх руками з боків, тим самим додавши об'єму.

Раніше повідомлялося, що Світлана Ходченкова позувала в легкій світлій сукні, що оголює спину. Таке вбрання актриса вибрала для прогулянки в полі на світанку.

Нагадавши, Бузова в костюмі покоївки потрясла одкровенням про життя до слави

А ще Politeka писала, що епатажна Бузова розбурхала різкою зміною іміджу, зірку не впізнати

Також Politeka повідомляла, що розпалена Бузова змінилася до невпізнання, фото вражає