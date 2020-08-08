Считается, что материнство должно украшать женщину, но так ли это...

Давайте сравним фото звезд-ровесниц, которые уже стали мамами с теми, кто к этому только готовится, передает Politeka.net.  

Известной актрисе Дженнифер Энистон уже 51 год, но детьми она так и не обзавелась, в отличие от российской певицы, Татьяны Булановой. Фигурам обоих можно позавидовать по своему, хотя и тело россиянки более аппетитное. 

View this post on Instagram

Thank you @interviewmag for this birthday surprise. I had no idea this would be coming out today. Feeling proud and honored to be celebrating with this cover. Thanks to the Interview team for celebrating women at every age... turns out 51 is pretty fun. And thanks to @nickkharamis, @melzy917, @alique_studio, @mrchrismcmillan, @gucciwestman — and my sister from another mister Sandy Bullock for talking to me about whatever the hell we were talking about. I love you so much. 🥰🥳

A post shared by Jennifer Aniston (@jenniferaniston) on

Популярные статьи сейчас

Басков набросился на Киркорова посреди шоу, избив его букетом, кадры драки: «Ох, эти брачные игры»

Мама Наташи Королевой резко осадила Тарзана: "Разберитесь сначала с Игорем"

Сокрушительный удар по доллару: Нацбанк резко изменил курс валют, что будет с гривной

Счастливые Каменских и Потап объявили о долгожданном пополнении, тайна раскрыта: "Сладенькие"
Показать еще

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова такого же возраста, как и 34-летняя мама очаровательной дочери - модель Ирина Шейк. Обе стройные, но вот, по мнению некоторых фанатов, певице стоит немного поправиться. 

Звезда фильмов "Квартал 95" Светлана Ходченкова почти одного возраста со своей зарубежной коллегой Милой Кунис. Фигурам обеих можно позавидовать, хотя вторая уже дважды мама. 

View this post on Instagram

#MilaKunis ❤️

A post shared by Mila Kunis (@milalkunis) on

Обворожительная украинская певица Настя Каменских пока не стала мамой, вопреки желанию своих поклонников. А вот 32-летняя актриса Блейк Лайвли уже родила троих дочерей. 

30-летняя телеведущая Регина Тодоренко стала мамой в 2018 году, в отличие от своей сверстницы, британской певицы Риты Оры. Кажется, что беременность и роды никак не сказались на внешности украинской красотки. 

View this post on Instagram

When she think she cute but her nose is burnt 🥵

A post shared by RITA ORA (@ritaora) on

Напомним, Ольга Бузова похвастаться формами в топике с декольте. Звезда сидела в кресле, немного наклонившись к камере. Грудь красотки выпирала из глубокого выреза, а она сжала ее руками по бокам, тем самым добавив объема.

Ранее сообщалось, что Светлана Ходченкова позировала в легком светлом платье, оголяющем спину. Такой наряд актриса выбрала для прогулки в поле на рассвете.

Напомним, Бузова в костюме горничной потрясла откровением о жизни до славы

А еще Politeka писала, что эпатажная Бузова взбудоражила резкой сменой имиджа, звезду не узнать

Также Politeka сообщала, что разгоряченная Бузова изменилась до неузнаваемости, фото поражает