Считается, что материнство должно украшать женщину, но так ли это...

Давайте сравним фото звезд-ровесниц, которые уже стали мамами с теми, кто к этому только готовится, передает Politeka.net.

Известной актрисе Дженнифер Энистон уже 51 год, но детьми она так и не обзавелась, в отличие от российской певицы, Татьяны Булановой. Фигурам обоих можно позавидовать по своему, хотя и тело россиянки более аппетитное.

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова такого же возраста, как и 34-летняя мама очаровательной дочери - модель Ирина Шейк. Обе стройные, но вот, по мнению некоторых фанатов, певице стоит немного поправиться.

Звезда фильмов "Квартал 95" Светлана Ходченкова почти одного возраста со своей зарубежной коллегой Милой Кунис. Фигурам обеих можно позавидовать, хотя вторая уже дважды мама.

Обворожительная украинская певица Настя Каменских пока не стала мамой, вопреки желанию своих поклонников. А вот 32-летняя актриса Блейк Лайвли уже родила троих дочерей.

30-летняя телеведущая Регина Тодоренко стала мамой в 2018 году, в отличие от своей сверстницы, британской певицы Риты Оры. Кажется, что беременность и роды никак не сказались на внешности украинской красотки.

Напомним, Ольга Бузова похвастаться формами в топике с декольте. Звезда сидела в кресле, немного наклонившись к камере. Грудь красотки выпирала из глубокого выреза, а она сжала ее руками по бокам, тем самым добавив объема.

Ранее сообщалось, что Светлана Ходченкова позировала в легком светлом платье, оголяющем спину. Такой наряд актриса выбрала для прогулки в поле на рассвете.

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