Знаменита українська співачка Анна Седокова, котра оголосила нещодавно про свої заручини з Янісом Тіммою, показала, як веселиться з чоловіком вечорами

З тих пір як пара оголосила про свої заручини, чутки про відносини зірки зі спортсменом не вщухають. Сама артистка спелтні не комметірует, кажучи, що обсолютно щаслива і у них з Янісом все відмінно.

Разом зі своїми дітьми вони розважаються в Майамі, публікують спільні фото і розповідають, як проходять їхні будні. Вечорами, посланнями Яніса Тімми, Анна разом з ним проводить час в ресторанах і клубах.

Пара насолоджується товариством один одного і цей факт Сєдокова підкреслює в розділі Сторі в Instagram, кожен день ділячись новими роликами. На одному з таких звезад спантеличила втрутним виглядом. Через використовуваного фільтра, користувачі мережі могли помітити, що обличчя Анни виглядає інакше, а ніс зовсім іншої форми.

Також ми писали, що перебуваючи закордоном, зірка ні в чому собі не відмовляє, розважається щодня з дітьми і веселиться на пляжі з чоловіком. На нових фото і відео, представлених в розділі Сторі, Анна показала, як вона проводить час разом зі своїм чоловіком.

Позуючи в смугастому купальнику і оголивши свої сідниці, Анна виглядала дуже щасливо, адже поруч з нею був її майбутній чоловік. Пара встигла блиснути модними фото. Сам Яніс навіть не втримався і помацав зірку за її форми. Що не удевительно, адже співачка продовжує займатися собою, худнути і розповідати про новий раціон.

Кілька днів тому Анна заявила, що отримала пропозицію руки і серця від молодого баскетболіста. Як відомо, зараз разом з дітьми Седокова перебувала в Майамі через тренування Тімми, який якраз займається підготовкою до нового сезону. Тепер же, після оголошення про заручини в мережі активно ходять чутки про вагітність Анни.

Нібито, на нових фото співачки вже неможливо приховати животик і навіть в купальнику Анна виглядає інакше і взагалі "сильно округлилася". Втім, Анна почала заперечувати чутки про можливу четверту вагітність, заявивши, що навіть сіла на нову дієту - інтервальне голодування, про яке розповіла на своїй сторінці.

Нагадавши, безсоромна Седокова в мереживному ліфчику показала форми на публіці.

Як повідомляла Politeka, роздягнена Седокова посвітила принадами в шаленому образі Червоної шапочки:"чекає свого вовка".

Також Politeka писала, що грайлива Седокова в спокусливому купальнику зігнулася і показала насолоду.