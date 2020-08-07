Знаменита артиска Ані Лорак вирушила на спекотний відпочинок, звідки активно ділиться фото в соціальній мережі Instagram

Кілька днів тому співачка почала ділитися в розділі Сторі новими фото з відпочинку, які тут же привернули увагу фанатів до себе. Справа в тому, що Кароліна вирішила захопити фігурою в простому чорному костюмі.

Схоже, за час карантину Кароліна не тільки не поправилася, але ще і привела себе в кращу форму - підтягнута фігура артистки і її засмагла шкіра відразу кидаються в очі. як відомо, зараз співачка важить всього 52 кг, про що повідомляла в прямому ефірі.

За її словами, навіть під час відпочинку вона правильно харчується і відмовляється від солодощів.

Також Кароліна опублікувала спільні фото з дитиною.На знімках Ані Лорак позує поруч з 9-річною Сонею на тлі красивої бухти. Виконавиця вбралася по-дорожньому практично: сіра сорочка, штани на шнурках в тон, темніша кепка-бейсболка і коричнева шкіряна сумка через плече.

Також ми писали, що Ані Лорак і Віра Брежнєва, що засвітилися на відпочинку в несподівано зухвалих нарядах, чимало сполошили мережу. Справа в тому, що кілька років тому колеги, які відмовилися жити в Україні і перебралися в РФ, вирішили провести вечір разом під час відпочинку. Спільний кадр двох співачок чимало розлютив мережу.

Самі артистки при цьому також здивували сміливими нарядами-тонке бежеве плаття і майка на тонких лямках з мереживами виглядали так, немов піжами. Співачка Ані Лорак опублікувала яскраве фото на своїй сторінці в Instagram. Саме це Селфі, що вийшло досить пікантним, не залишило користувачів мережі байдужими. Деякі користувачі навіть назвали наряди співачок"піжамної вечіркою".

"Неймовірна, прекрасна дівчина і тепла душевна людина @ververa", - написала Лорак.

Ось що писали фоловери:

"Ви прекрасні", красуні. А може вам створити дует?",» 2 лялечки«, " вони що в ночнушках??", "Які красиві😍 😍 😍 😍",» ви прекрасні обидві», «красуні! 🌸 🌷 🌸 😊 ", » Ні, про віру можете не говорити, за неї вже її сутність все зробила, так що все одно не віримо!", "Обидві красиві але щодо голосу Ані лорак на висоті», «дві красуні,одна краще іншої», «сидять, Сі*ькі розвісили, че вже, заслужені артистки», «з бруду в князі», «родимки в однаковому місці ))) красуні🌟 🌟 💐».

Нагадавши, Лорак показала, як розважалася з Джиганом до скандалу з Самойловою: "Ого, тут ще такий худий..."

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