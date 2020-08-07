Знаменитая артиска Ани Лорак отправилась на жаркий отдых, откуда активно делится фото в социальной сети Инстаграм

Несколько дней назад певица начала делиться в разделе Стори новыми фото из отдыха, которые тут же привлекли внимание фанатов к себе. Дело в том, что Каролина решила восхитить фигурой в простом черном костюме.

Похоже, за время карантина Каролина не только не поправилась, но еще и привела себя в лучшую форму - подтянутая фигура артистки и ее загорелая кожа сразу бросаются в глаза. как известно, сейчас певица весит всего 52 кг, о чем сообщала в прямом эфире.

По ее словам, даже во время отдыха она правильно питается и отказывается от сладостей. Поклонники также отмечают, что звезда заметно "омолодилась".

Также каролина опубликовала совместные фото с ребенком.На снимках Ани Лорак позирует рядом с 9-летней Соней на фоне красивой бухты. Исполнительница нарядилась по-дорожному практично: серая рубашка, штаны на шнурках в тон, более темная кепка-бейсболка и коричневая кожанная сумка через плечо.

Также мы писали, что Ани Лорак и Вера Брежнева, засветившиеся на отдыхе в неожиданно дерзких нарядах, немало всполошили сеть. Дело в том, что несколько лет тому назад коллеги, отказавшиеся жить в Украине и перебравшиеся в РФ, решили провести вечер вместе во время отдыха. Совместный кадр двух певиц немало разозлил сеть.

Сами артистки при этом также удивили смелыми нарядами – тонкое бежевое платье и майка на тонких лямках с кружевами выглядели так, словно пижамы. Певица Ани Лорак опубликовала яркое фото на своей странице в Instagram. Именно это селфи, получившееся довольно пикантным, не оставило пользователей сети равнодушными. Некоторые пользователи даже назвали наряды певиц "пижамной вечеринкой".

«Невероятная, прекрасная девушка и тёплый душевный человек @ververa», - написала Лорак.

Вот что писали фолловеры:

«Вы прекрасны», Красавицы. А может вам создать дуэт?», «2 куколки», «Они что в ночнушках??», «Какие красивые😍😍😍😍», «Вы прекрасны обе», «Красотки! 🌸 🌷 🌸 😊», «Нет, про Веру можете не говорить, за нее уже ее сущность все сделала, так что всё равно не верим!», «Обе красивы но насчёт голоса Ани лорак на высоте», «Две красотки,одна лучше другой», «Сидят, си*ьки развесили, че уж, заслуженные артистки», «Из грязи в князи», «Родинки в одинаковом месте ))) красотки 🌟🌟💐».

Напомним, Лорак показала, как развлекалась с Джиганом до скандала с Самойловой: "Ого, тут еще такой худой..."

Как сообщала Politeka, похудевшая Ани Лорак засветила свои достоинства на отдыхе, показавшись во весь рост: "Дива".

Также Politeka писала, что Билык и Могилевская ошарашили поступком на публике, Ани Лорак не сдержалась: "Ничего себе страсть"