Переможниця шоу "Холостяк-10" Даша Ульянова похвалилася новим досягненням і сміливим образом

Як повідомляє Politeka.net, вона опублікувала новий знімок на своїй сторінці в соцмережі "Instagram".

На ньому Даша Ульянова позує на даху будівлі у відвертому вбранні. Вона одягла напівпрозоре чорне боді, завдяки якому відкрився спокусливий вигляд на стегна і плоский живіт красуні. Крім того, модель накинула поверх червону шкіряну куртку і приспустила її на плечі. Даша сперлася руками об край даху і пікантно підібгала одну ніжку. Образ довершила пишна зачіска і чорні туфлі на високих підборах. Заднім фоном послужив прекрасний вид на місто в променях призахідного сонця.

"Можете мене привітати-мінус один страх з мого життя! Я завжди боялася висоти (атракціонів, де підкидає вгору, гір, польотів на літаку, високих дахів і т.д.). Але, як ви всі недавно бачили, ми зробили шикарну зйомку на даху, та ще й зі спущеними ногами «в прірву»😄 👍 🏽. Я настільки кайфанула від процесу, що не минуло й пів року, як злетіла на повітряній кулі", - поділилася подробицями особистого життя Ульянова.

Користувачі соціальної мережі захоплено оцінили зовнішній вигляд зірки "Холостяка" в коментарях до запису:

"Божеее!!! Які ноги!!! клаааасс"; "шикарна"; "де взяти такі ноги? 😂 "; "Аоаоаоо, яка красива😍 😍❤️"; "дивлюся на фотку, і бачу красотку ...👍 👍 😘 😘 😘 "; "Крутишка😍 😍"; "Відразу видно, що є почуття стилю"; "як же, блін, шикарно😍".

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