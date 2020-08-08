Знаменитості щодня оновлюють свій профіль в Instagram, балують модними знімками і показують, як змінили імідж

При цьому популярні артисти не соромляться розповідати про себе, ділитися особистим і навіть набагато більше – публічно показувати себе без одягу. Найчастіше, роблять це артисти, щоб захопити своїми стрункими тілами, за якими стежать кожен день. Представляємо вам топ-добірку кращих фото зірок без білизни.

Під час відпочинку на Мальдівах Оля Полякова вирішила злитися з природою і без збентеження показала своє тіло без одягу. При цьому зірка зазначила, що якщо у неї і є якийсь целюліт, який намагаються розгледіти хейтери, їй самій все одно.

Даша Астаф'єва часто знімалася для журналів для взролих. Актриса, співачка і тепер ще й діджей-початківець не боїться експериментувати, пробувати нове і міняти імідж. Займаючись в залі, Даша ніколи не ставить собі за мету схуднути, а просто тримає себе у формі.

Надя Дорофєєва вважає за краще блищати в модних купальниках, ніж без білизни на фото. Найчастіше струнка співачка дивує саме такими літніми фото.

Телеведуча Леся Нікітюк раніше завжди комплексувала через свою фігуру і високий зріст. тепер же блондинка вражає фігурою в модних бікіні і навіть без білизни. позбувшись комплексів, Леся подивилася на себе по-новому.

Віра Брежнєва завжди була стрункою, проте вона запевняє, що схильна до повноти. Саме тому зірка дуже багато часу приділяє правильному харчуванню.

Всесвітньо відома модель Емілі Ратаковскі навпаки, любить балувати себе зрідка солодощами незважаючи на те, що її худа фігура завжди і в ідеальній формі. Знаменитість зазначає, що завжди намагається помічати те, як вона виглядає без макіяжу і їй подобається бути без нього, тому вона постійно підживлює шкіру вітамінами.

Анастасія Квітко, більш відома як Російська Кардашьян, також не соромиться свого тіла. На початку модельної кар'єри вага дівчини ставав 70 кг і це притому, що зростання її - Всього 162 см.Квітко відмовилася від схуднення і навіть прославилася саме видатними формами.

А ось Настя Каменських, після того, як скинула двадцять кілограм, стала помітно впевненіше в собі. Тепер співачка все частіше миготить в бікіні або навіть без них, підкреслюючи тим самим результати перетворення.

Нагадавши, Івлєєва з "Орла і Решки" показала зайве в тісній майці, ліфчик не був би зайвим.

Як повідомляла Politeka, спокуслива Дженніфер Лопес повеселилася у ванній в несподіваному вигляді:"апетитна цукерка".

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