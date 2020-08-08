Знаменитости каждый день обновляют свой профиль в Инстаграм, балуют модными снимками и показывают, как сменили имидж

При этом популярные артисты не стесняются рассказывать о себе, делиться личным и даже намного больше – публично показывать себя без одежды. Чаще всего, делают это артисты, чтобы восхитить своими стройными телами, за которыми следят каждый день. Представляем вам топ-подборку лучших фото звезд без белья.

Во время отдыха на Мальдивах Оля Полякова решила слиться с природой и без смущения показала свое тело без одежды. При этом звезда отметила, что если у нее и есть какой-то целлюлит, которыый пытаются разглядеть хейтеры, ей самой все равно.

Даша Астафьева часто снималась для журналов для взролых. Актриса, певица и теперь еще и начинающий диджей не боится экспериментировать, пробовать новое и менять имидж. Занимаясь в зале, Даша никогда не ставит себе цель похудеть, а просто держит себя в форме.

Надя Дорофеева предпочитает блистать в модных купальниках, чем без белья на фото. Чаще всего стройная певица удивляет именно такими летними фото.

Телеведущая Леся Никитюк ранее всегда комплексовала из-за своей фигуры и высокого роста. теперь же блондинка поражает фигурой в модных бикини и даже без белья. избавившись от комплексов, Леся посмотрела на себя по-новому.

Вера Брежнева всегда была стройной, однако она уверяет, что склонна к полноте. Именно поэтому звезда очень много времени уделяет правильному питанию.

Всемирно известная модель Эмили Ратаковски напротив, любит баловать себя изредка сладостями несмотря на то, что ее худая фигура всегда и в идеальной форме. Знаменитость отмечает, что всегда старается замечать то, как она выглядит без макияжа и ей нравится быть без него, поэтому она постоянно подпитывает кожу витаминами.

Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, также не стесняется своего тела. В начале модельной карьеры вес девушки становил 70 кг и это притом, что рост ее - всего 162 см. Квитко отказалась от похудения и даже прославилась именно выдающимися формами.

А вот Настя Каменских, после того, как сбросила двадцать килограмм, стала заметно увереннее в себе. Теперь певица все чаще мелькает в бикини или даже без них, подчеркивая тем самым результаты преображения.

Напомним, Ивлеева из "Орла и Решки" показала лишнее в тесной майке, лифчик не был бы лишним.

Как сообщала Politeka, соблазнительная Дженнифер Лопес повеселилась в ванной в неожиданном виде: "Аппетитная конфетка".

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