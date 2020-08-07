Нацбанк розповів про ситуацію, яка стосується готівкових коштів

Про це повідомляє прес-служба НБУ і пише Politeka.net.

Центральний банк України вважає, що жителі країни все рідше отримують гроші готівкою.

За словами відомства, стрімке розширення платіжної інфраструктури та мережі було через введення карантину заходів по країні. Обсяги та кількість проведених операцій зі зняття готівкових коштів стрімко падають.

При цьому, загальна кількість банківських операцій за допомогою платіжних карт склали порядком 2,74 млрд гривень за перші півроку 2020 го, що на 16,6% більше в порівнянні з минулим роком.

У той же час, в першому півріччі поточного року кількість операцій зі зняття готівки скоротилися на 12%.

Відзначимо, що загальна кількість емітованих українських платіжних карт на середину літа склало 71,7 млн ​​штук, що більше на 4,9%, як це було в січні цього року.

Важливо підкреслити, що в країні на 11,2% збільшилася кількість POS-терміналів. Це може говорити про те, що все більше і більше людей вважають за краще оплачувати покупки та послуги за допомогою неконтактної моделі.

Раніше ми писали, що українцям розповіли про запуск нового сервісу, який також буде доступний в тому числі і для користувачів і власників карт Приватбанку. Тепер українці зможуть знімати готівку з карти не тільки у відділеннях банку і через банкомати, а й також безпосередньо прямо на касах супермаркетів.

Сервіс під назвою "Гроші на касі" дозволять власникам карт звертатися до касирів під час здійснення покупок за допомогою QR-кодів, що робить ще більше комфортним зняття готівки з карт.

Нагадаємо, ПриватБанк кардинально змінив правила зняття готівки, банкомати більше не потрібні: "Досить просто ...".

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