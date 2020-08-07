Колишній учасник шоу "Холостяк-10" Макс Михайлюк розкрив нові подробиці особистого життя

Про це пише Politeka.net.

Макс Михайлюк, який взяв участь в шоу "Холостяк-10", розповів про свою участь у кулінарній програмі "Звана вечеря".

"Я люблю гостей. Люблю до них ходити і сам запрошую. Переживаю, щоб все вийшло, так як раніше мені не доводилося стільки готувати. Тепер у мене буде можливість спробувати це зробити самому", - зазначив Михайлюк.

Він зазначив, що його першою стравою на шоу кулінарних талантів стане "Нежданчик", ніж безсумнівно здивує такою назвою своїх опонентів.

"Ось така вона холостяцьке життя: сам себе не нагодуєш - ніхто не нагодує", - додав Макс.

Раніше стало відомо, що переможниця шоу "Холостяк-10" Даша Ульянова вирішила припинити відносини з Максом через його близькість з іншою учасницею проекту.

Ульянова стала отримувати, крім компліментів, негативні коментарі з критикою. Найчастіше вираження виходять за рамки пристойного.

У свою чергу Михайлюк також стикається з труднощами, але зізнається, що не варто переживати ні про що: "Те, що сьогодні здається важливим, завтра вже не так".

Нагадаємо, Даша з "Холостяка" пустилася в усі тяжкі після зради Макса Михайлюка: "Друга Волочкова".

А ще Politeka писала, що в житті пари з "Холостяка" сталося непередбачене, Даша приголомшила деталями: "Макс зізнався, що ...".

Також Politeka повідомляла, переможниця "Холостяка" Даша Ульянова без білизни приголомшила зухвалою витівкою: "Майбутня зірка".