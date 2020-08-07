Колишній учасник шоу "Холостяк-10" Макс Михайлюк розкрив нові подробиці особистого життя
Про це пише Politeka.net.
Макс Михайлюк, який взяв участь в шоу "Холостяк-10", розповів про свою участь у кулінарній програмі "Звана вечеря".
"Я люблю гостей. Люблю до них ходити і сам запрошую. Переживаю, щоб все вийшло, так як раніше мені не доводилося стільки готувати. Тепер у мене буде можливість спробувати це зробити самому", - зазначив Михайлюк.
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Він зазначив, що його першою стравою на шоу кулінарних талантів стане "Нежданчик", ніж безсумнівно здивує такою назвою своїх опонентів.
"Ось така вона холостяцьке життя: сам себе не нагодуєш - ніхто не нагодує", - додав Макс.
Раніше стало відомо, що переможниця шоу "Холостяк-10" Даша Ульянова вирішила припинити відносини з Максом через його близькість з іншою учасницею проекту.
Ульянова стала отримувати, крім компліментів, негативні коментарі з критикою. Найчастіше вираження виходять за рамки пристойного.
У свою чергу Михайлюк також стикається з труднощами, але зізнається, що не варто переживати ні про що: "Те, що сьогодні здається важливим, завтра вже не так".
Нагадаємо, Даша з "Холостяка" пустилася в усі тяжкі після зради Макса Михайлюка: "Друга Волочкова".
А ще Politeka писала, що в житті пари з "Холостяка" сталося непередбачене, Даша приголомшила деталями: "Макс зізнався, що ...".
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