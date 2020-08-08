Знаменитості відкинули всі труднощі і довели, що вони такі ж звичні люди

Зірки світового масштабу не так вже й часто показують себе без макіяжу

Познайоммось зі знаменитостями, які вирішили продемонструвати свою натуральну красу, пише Politeka.net. Варто відзначити, що зірки залишилися такими ж привабливими, як і з макіяжем.

Завжди ідеальна співачка й актриса Дженніфер Лопес нещодавно зробила фото, яке підірвало мережу. Зірка постала без грама макіяжу і фотошопу. Фанати були в захваті від сміливості красуні й засипали її компліментами.

Розкішна голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі записала відео без макіяжу. Кадри тут же розлетілися по мережі. Красуня підняла важливу тему про китайський вірус, але користувачі мережі дивилися лише на її абсолютно гладке обличчя без фотошопу.

Модель "Victoria's Secret" Хайді Клум підкорила своїх фанатів натуральною зовнішністю. Такый красуні не потрібен ні макіяж, ні фотошоп - вона досконала.

Відома модель Белла Хадід розмістила фото без макіяжу на відпочинку. Красуня часто дає відпочити своєму обличчю, чим захоплює шанувальників.

Відома модель 90-х Сінді Кроуфорд показала своє "голе" обличчя. 54-річна зірка чудово виглядає, попри свої 54 роки.

Модель Ірина Шейк похвалилася натуральною зовнішністю, й не стала менш приваблива для своїх шанувальників, а навпаки дала ще більший привід погордитися собою.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес позувала у футболці і захисній масці. Красуня дивилася в об'єктив камери, демонструючи свої пишні груди.

Волосся зірка вирішила зібрати у вузол, а в руках тримала кермо від велосипеда. На інших знімках зірка була зі своєю сім'єю, показуючи різні ракурси.

Нагадавши, нестаріюча Дженніфер Лопес здивувала зовнішністю, показавши красу крупним планом

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