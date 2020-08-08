Знаменитости откинули все стеснения и доказали, что они такие же обычные люди

Звезды мирового масштаба не так уж и часто показывают себя без макияжа

Давайте познакомимся со знаменитостями, которые решили продемонстрировать свою натуральную красоту, пишет Politeka.net. Стоит отметить, что звезды остались такими же привлекательными, как и с макияжем.

Всегда идеальная певица и актриса Дженнифер Лопес недавно сделала фото, которое взорвало сеть. Звезда предстала без грамма макияжа и фотошопа. Фанаты были в восторге от смелости красотки и засыпали ее комплиментами.

Роскошная голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли записала видео без макияжа. Кадры тут же разлетелись по сети. Красотка подняла важную тему о китайском вирусе, но пользователи сети смотрели лишь на ее совершенно гладкое лицо без фотошопа.

Модель "Victoria's Secret" Хайди Клум покорила своих фанатов натуральной внешностью. Такой красотке не нужен ни макияж, ни фотошоп - она совершенная.

Известная модель Белла Хадид разместила фото без макияжа на отдых. Красотка часто дает отдохнуть своему лицу, чем восхищает поклонников.

Известная модель 90-х Синди Кроуфорд показала свое "голое" лицо. 54-летняя звезда чудесно выглядит, несмотря на свои 54 года.

Модель Ирина Шейк похвасталась натуральной внешностью, отчего не стала менее привлекательна для своих поклонников, а наоборот дала еще больший повод погордиться собой.

Напомним, Дженнифер Лопес позировала в футболке и защитной маске. Красотка смотрела в объектив камеры, демонстрируя свою пышную грудь.

Волосы звезда решила собрать в узел, а в руках держала руль от велосипеда. На других снимках звезда была со своей семьей, показывая разные ракурсы.

Напомним, нестареющая Дженнифер Лопес изумила внешностью, показав красоту крупным планом

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