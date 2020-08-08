Відома модель Сьюзі Кортес, що отримала титул "Міс Бум-Бум" за свої пружні сідниці, пограла принадами в шкірі

Модель регулярно публікує у своєму Instagram спекотні фото, від яких залежить її заробіток, пише Politeka.net. На одному з останніх кадрів зірка постала в новому спокусливому образі.

Кортес позувала в шкіряній білизні, яка являла собою лише кілька тугих пасків. Верх обплів тіло знаменитості. Своєрідний ліфчик підтримував великі груди внизу, при цьому абсолютно їх не прикриваючи. Наклейки срібного кольору на бюсті приховали від очей найінтимніше. Тонкі лямки тягнулися від грудей до потилиці.

Крихітні трусики виглядали відмінно на пишних стегнах знаменитості. Підтяжки спускалися з талії, при цьому підкресливши її стрункість.

В руках Кортес тримала маленький батіг і при цьому широко посміхалася, дивлячись в камеру.

За шість годин пост зібрав понад 30 тисяч лайків і багато коментарів.

Користувачі мережі писали, що знаменитість виглядає ідеально і попросили ще більше подібних знімків.

"Моя пані", - написав один з підкорених шанувальників.

Нагадаємо, Сьюзі Кортес позувала в спортзалі в оточенні гантелей. Красуня забралася на один з тренажерів, прийнявши досить пікантну позу.

Модель виставила в камеру пружні сідниці, при цьому не можна не помітити накачані ніжки, взуті в кросівки.

Раніше повідомлялося, що Сьюзі Кортес показала себе в прозорих мереживах, які насилу можна назвати білизною. Модель без сорому розсунула ноги, демонструючи свій скарб, а руками і волоссям прикрила груди.

Зірка спокусливо вигнулася, напівлежачи на дивані, а образ доповнила туфлями на великому каблуці.

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