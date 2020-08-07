Скандальна російська ведуча і журналістка Ксенія Собчак ошелешила неохайним чином на відпочинку

Як повідомляє Politeka.net, вона опублікувала в соціальній мережі "Instagram" фото, яке викликало бурю емоцій у передплатників.

На знімку Ксенія Собчак позує, сидячи на кам'яному парапеті біля клумби з квітами, вона сперлася спиною на колону і дивиться кудись вдалину. Телеведуча вбралася в легке плаття непоказного кольору, під яким, судячи з кадру, немає бюстгальтера. Поверх знаменитість накинула сірий халат, а доповнила образ коричневими босоніжками і різнобарвним намистом. В описі Ксенія Собчак зазначила, що в такому вигляді відпочиває в Адлері.

Користувачі соціальної мережі звернули увагу, що на фото зірка сама на себе не схожа. Багато коментаторів визнали знімок невдалим і вказали на помітні вади в зовнішності Собчак:

"У вас з Волочковою з'явилося дещо спільне... ну блін!!! Або брудне волосся в тренді?"; "Обабела-то як"; "Що то не те з фотографією"; "на цьому фото ви схожі на Ренату Литвинову"; "А че не нафарбувалася то 🤣"; "Стремное фото"; "Фото не вдале, ікри рязанські"; "старіюча Маргеріт Тетчер наполовину"; " а що з бровами і з волоссям?) "; "Ну дуже негарна женшина".

Свого часу Анастасія Волочкова неодноразово потрапляла під хвилю критики за брудне волосся. Варто відзначити, що раніше вони з Ксенією Собчак були заклятими подругами, проте посварилися через чоловіка.

Нагадаємо, що Собчак з посинілим обличчям налякала зовнішнім виглядом, фото не для людей зі слабкими нервами.

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