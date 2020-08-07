Скандальная российская ведущая и журналистка Ксения Собчак ошарашила неопрятным образом на отдыхе

Как сообщает Politeka.net, она опубликовала в социальной сети "Инстаграм" фото, которое вызвало бурю эмоций у подписчиков.

На снимке Ксения Собчак позирует, сидя на каменном парапете возле клумбы с цветами, она оперлась спиной на колонну и смотрит куда-то вдаль. Телеведущая нарядилась в легкое платье невзрачного цвета, под которым, судя по кадру, нет бюстгальтера. Поверх знаменитость накинула серый халат, а дополнила образ коричневыми босоножками и разноцветным ожерельем. В описании Ксения Собчак отметила, что в таком виде отдыхает в Адлере.

Пользователи социальной сети обратили внимание, что на фото звезда сама на себя не похожа. Многие комментаторы признали снимок неудачным и указали на заметные изъяны во внешности Собчак:

"У вас с Волочковой появилось кое-что общее... ну блин!!! Или грязные волосы в тренде?"; "Обабела-то как"; "Что то не то с фотографией"; "На этом фото вы похожи на Ренату Литвинову"; "А че не накрасилась то 🤣"; "Стрёмное фото"; "Фото не удачное, икры рязанские"; "Стареющая Маргерит Тэтчер наполовину"; "А что с бровями и с волосами?)"; "Ну очень некрасивая женшина".

В свое время Анастасия Волочкова неоднократно попадала под волну критики за грязные волосы. Стоит отметить, что раньше они с Ксенией Собчак были заклятыми подругами, однако поссорились из-за мужчины.

Напомним, что Собчак с посиневшим лицом напугала внешним видом, фото не для слабонервных.

Как сообщала Politeka, Собчак показала топ нереальных образов, красноречивые кадры.

Также Politeka писала, что Собчак жестко разнесла увядающего Леонтьева, сравнив его карьеру с вирусом: "Еще не закончилась, но всем уже...".