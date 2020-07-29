Теперь все зависит от парламента

Стало известно, как украинцам будут начислять пенсии после запуска новой системы

Об этом пишет Обозреватель.

После того, как в стране запустят накопительную пенсионную систему, украинцы будут переводить на личный счет несколько процентов от своего дохода.

Но сразу после выхода на заслуженный отдых можно будет получить сразу две выплаты.

Проект, разработанный Кабинетом министров, предусматривает следующие нововведения:

дополнительный взнос платить не нужно – 2% заберут с ЕСВ и еще 2% – подоходного налога;

получить всю накопленную сумму можно будет сразу (если система уже работала, то пенсионеры могли "насобирать" около миллиона);

украинцы, которым за 50 лет, не смогут принять участие в накопительной системе.

Проект Верховной Рады имеет некоторые отличия:

на пенсию придется платить дополнительный взнос (он постепенно будет расти с 3 до 7%);

обязательный взнос будет разделен между сотрудником и работодателем;

с 2023-го по 2030 год будут платить по 3% с зарплаты, с 2030-го – 4%, с 2040-го – 6%, а с 2050 года – 7% ежемесячно.

Если будет утвержден парламентский проект, то нагрузка на зарплату увеличится в первые три года на 3%. Если в данный момент сотрудник в среднем получает 20 000 гривен, то налогов и взносов ему приходится платить 8 300 гривен.

Через несколько лет сумма обязательных будет повышена до 8 900 гривен. Компенсировать дополнительный "налог" можно, например, отменив военный сбор в 1,5%.

Напомним, что ПФУ предупредил украинцев о радикальном решении по поводу пенсий, кто останется без денег.

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