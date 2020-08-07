В Украине начали брать сбор за вылет пассажиров

Соответствующий закон вступил в силу в пятницу, 7 августа. Теперь за каждого пассажира, вылетающего из украинского аэропорта, а также за каждую тонну груза, отправленного самолетом или прибывающего в аэропорт, будет взиматься государственная пошлина.

В соответствии с законом, ставка нового сбора составит 0,5 доллара для полетов внутри страны и 2 доллара для международных рейсов.

Этот сбор не будет взиматься при перевозке должностных лиц и официальных делегаций государств; перевозке гуманитарной помощи из/в Украину в соответствии с актами Кабинета Министров; а также в случае полетов, связанных с обеспечением проведения работ по ликвидации последствий стихийного бедствия, авиационных и других событий, санитарных авиарейсов (в том числе перевозок тела (останков, праха) умершего).

От сбора также будут освобождены пассажиры, которые законом освобождаются от уплаты других сборов; дети возрастом до 2 лет; пассажиры, летящие транзитом; пассажиры с сервисными билетами и в случае перевозки менее 10 пассажиров одним нерегулярным рейсом.

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