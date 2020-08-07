Тарифи на газ для українців зміняться через те, що з 1 серпня більше не діє Положення про накладення спеціальних обов'язків (ПСО) на "Нафтогаз України" з продажу газу населенню

Тепер ціни на газ будуть розраховуватися залежно від котирувань на європейських хабах.

У зв'язку з нововведенням "Нафтогаз України" запропонував українцям два тарифні пакети на газ.

"Місячний". Саме на нього автоматом перевели всіх споживачів з 1 серпня. За таким тарифом за газ доведеться заплатити 3,24 грн за кубометр (з ПДВ, без урахування доставки) протягом року.

"Річний" тариф українці зможуть підключити тільки з 15 серпня в особистому кабінеті на сайті компанії. По ньому ціна складе 4,73 грн (з ПДВ, без урахування доставки) протягом року.

Ще одне нововведення полягає в тому, що з 1 серпня побутові споживачі можуть самостійно вибирати собі постачальника природного газу.

Крім того, був визначений "постачальник останньої надії", який не має права відмовити в укладенні договору поставки газу на обмежений період часу (не більше 60 днів).

22 липня Кабмін призначив "Нафтогаз" "постачальником останньої надії". Такий постачальник необхідний для безперервного забезпечення споживачів у разі ліквідації або банкрутства їх діючого постачальника, і не має права відмовити в укладенні договору на постачання газу на обмежений період часу.

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