Стало известно, сколько украинцы будут платить за голубое топливо после запуска рынка газа

Об этом пишет издание Сегодня.

Как известно, уже с 1 августа 2020 года цены для населения, как с 2015 года для промышленности, будут определяться рынком.

Это означает, что бытовые потребители могут свободно менять поставщиков топлива, выбирая для себя выгодные тарифы.

"Долгие годы цены на газ в Украине регулировал Кабинет министров через НАК "Нафтогаз Украины". Компания была обязана продавать газ посредникам-монополистам, которые уже с наценкой перепродавали его украинцам. Сначала "Нафтогаз" продавал газ так называемым облгазсбытам, которые затем поставляли топливо с наценкой домохозяйствам и промышленным потребителям", - подчеркнули в Укртрансгазе.

После запуска рынка газа теперь поставщики могут сами решать, за сколько продавать газ бытовым потребителям, а "Нафтогаз" больше не сможет продавать голубое топливо населению через газсбыты.

В Нафтогазе уже предупредили, что в августе цена на газ взлетела на 9% до 3,24 грн/кубометр. В монополисте оправдались, что тариф повысили из-за того, что "рынок входит в сезон высоких цен, который обычно наступает с приближением отопительного периода".

Но украинцам рано расслабляться, поскольку накануне отопительного сезона растет спрос на топлива и, соответственно, будут пересмотрены тарифы на газ для населения.

"В перспективе цена газ для населения будет меняться в зависимости от спроса и предложения. Традиционно зимой спрос растет, из-за чего тарифы на газ идут вверх пропорционально росту потребления. Но уже летом, когда спрос минимальный – цены снова откатываются назад. Однако говорить о резком росте цены не стоит. Этот сценарий Украине не грозит, как минимум, из-за рекордных 22 млрд кубических метров газа, накопленных в подземных хранилищах. К октябрю накопленный объем может достичь 26 млрд кубов. Этих запасов должно хватить, чтобы сохранить цены на газ в стране на относительно низком уровне даже в разгар отопительного сезона", – резюмировали в пресс-службе Укртрансгаза.

Добавим, что с 1 августа также отменили гарантию бесперебойной поставки топлива населению. Теперь при форс-мажорах "поставщиком последней надежды" станет Нафтогаз, после чего украинцам за 60 дней нужно успеть определиться с новым поставщиком.

Ранее мы уже предупреждали о подорожании коммуналки в Украине. Как известно, 1 августа заработал рынок газа, из-за чего тарифы для бытовых потребителей будут формироваться по-новому.

Монополист Нафтогаз до 25-го дня каждого месяца будет публиковать оптовые расценки, на основании которых поставщики рассчитывают свои тарифы.

Потом к этой стоимости газсбыты в Украине "докинут" стоимость транспортировки и наценку, и по такому тарифу придется платить простым украинцам

Напомним, коммуналка взлетит в цене, украинцев предупредили о новых тарифах

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