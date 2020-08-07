Тарифы на газ для украинцев изменятся из-за того, что с 1 августа больше не действует положение о наложении специальных обязанностей (ПСО) на "Нефтегаз Украины" по продаже газа населению
Теперь цены на газ будут рассчитываться в зависимости от котировок на европейских хабах.
В связи с нововведением украинцам предлагается два тарифных пакета на газ.
"Месячный". Именно на него автоматом перевели всех потребителей с 1 августа. По такому тарифу за газ придется заплатить 3,24 грн за кубометр (с НДС, без учета доставки) на протяжении года.
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"Годовой" тариф украинцы смогут подключить только с 15 августа в личном кабинете на сайте компании. По нему цена составит 4,73 грн (с НДС, без учета доставки) на протяжении года.
Еще одно нововведение заключается в том, что с 1 августа бытовые потребители могут самостоятельно выбирать себе поставщика природного газа.
Кроме того, был определен "поставщик последней надежды", который не вправе отказать в заключении договора поставки газа на ограниченный период времени (не более 60 дней).
22 июля Кабмин назначил таким поставщиком "Нефтегаз". Определение поставщика последней надежды необходимо чтобы избезать перебоев с поставками газа в случае ликвидации или банкротства поставщика с которым потребители заключили договор.
Поставщик последней надежды не имеет права отказать в заключении договора на поставку газа на ограниченный период времени.
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