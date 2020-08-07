Банкомат ПриватБанку видав українці фальшиві гроші

Скандальний інцидент стався 4 серпня в одному з банкоматів Львова. Про нього розповіла українка на сайті Мінфін.

Вона написала, що її мати-пенсіонерка пішла зняти гроші в банкоматі ПриватБанку. Однак, коли вона прийшла додому, то з'ясувалося, що всі купюри, які їй видали, були фальшивими. За словами жінки, всього її мати зняла 4200 грн.

У своєму відгуку українка звернула увагу на те, що в термінал завантажують гроші працівники ПриватБанку.

"Значить Приватбанк займається шахрайством і підробкою грошей, видаваючи своєму клієнту фальшиві гроші! Прошу розібратися в ситуації і повернути гроші!",- обурилася українка.

У свою чергу, представники банку відповіли на скаргу жінки, підкресливши, що купюри, яким інкасуються банкомати, проходять ретельну перевірку. При цьому вони відзначили, що зазначених жінкою даних недостатньо, щоб детально перевірити цю конкретну ситуацію. Вони написали жінці в особисті повідомлення для подальшої перевірки інформації.

Раніше ми писали, що українцям розповіли про запуск нового сервісу, який також буде доступний і для клієнтів Приватбанку. Тепер українці зможуть знімати готівку з карти не тільки у відділеннях банку або через банкомати, а й прямо на касах супермаркетів.

Сервіс "Гроші на касі" дозволить українцям звертатися до касирів під час здійснення покупок в супермаркеті і, відсканувавши свій QR-код або використавши пластикову карту, знімати кошти зі свого рахунку.

Нагадавши, ПриватБанк кардинально змінив правила зняття готівки, банкомати більше не потрібні: "досить просто..." .

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