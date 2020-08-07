Банкомат ПриватБанка выдал украинке фальшивые деньги

Скандальный инцидент произошел 4 августа в одном из банкоматов Львова. О нем рассказала украинка на сайте Минфин.

Она написала, что ее мать-пенсионерка пошла снять деньги в банкомате ПриватБанка. Однако, когда она пришла домой, то выяснилось, что все купюры, которые ей выдали, были фальшивыми. По словам женщины, всего ее мать сняла 4200 грн.

В своем отзыве украинка обратила внимание на то, что в терминал загружают деньги работники ПриватБанка.

«Значит Приватбанк занимается мошенничеством и подделкой денег выдавая своим клиентам фальшивые деньги! Прошу разобраться в ситуации и вернуть деньги!», - возмутилась украинка.

В свою очередь, представители банка ответили на жалобу женщины, подчеркнув, что купюры, которым инкассируются банкоматы, проходят тщательную проверку. При этом они отметили, что указанных женщиной данных недостаточно, чтобы детально проверить эту конкретную ситуацию. Они написали женщине в личные сообщения для дальнейшей проверки информации.

Ранее мы писали, что украинцам рассказали о запуске нового сервиса, который также будет доступен и для клиентов Приватбанка. Теперь украинцы смогут снимать наличные с карты не только в отделениях банка или через банкоматы, но и прямо на кассах супермаркетов.

Сервис "Деньги на кассе" позволит украинцам обращаться к кассирам во время совершения покупок в супермаркете и, отсканировав свой QR-код или использовав пластиковую карту, снимать средства со своего счета.

Напомним, ПриватБанк кардинально изменил правила снятия налички, банкоматы больше не нужны: "Достаточно просто..." .

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