Не все так добре...

Поп-виконавиця Тіна Кароль розповіла подробиці взаємин з сином Вениамином

Про це пише Politeka.net.

Тіна Кароль, яка ретельно приховує подробиці особистого життя після смерті чоловіка Євгена Огіра, вирішила розкрити деякі деталі.

Також співачка розповіла про те, чи займається з сином домашніми завданнями в період карантину. 35-річної телеведучої і актрисі дається це важко.

"Чи не робила, я" дуб-дерево "в його домашці. Він уже на іншому рівні. Не тільки знань, англійської і так далі. Просила, щоб підтягнув мене акцент. Він сказав , що не зможе, не витримає. У нашій родині є такий гумор, підколюємо один одного ", - розповіла Кароль.

Співачка зазначила, що в такі моменти син її просив переходити на українську, щоб він також не забував її.

Однак незабаром Тіну Кароль і її сина чекає довгий розставання. Хлопчик відправитися на навчання в Лондон, як тільки це стане можливим.

"Ми для себе вирішили, що незважаючи на те, буде дистанційне навчання чи ні, він все одно туди поїде. Тому що він скучив, там його друзі, розваги", - зазначила артистка.

Раніше ми писали про те, що Тіна в одному зі своїх інтерв'ю назвала власного сина чоловіком своєї мрії: "Чоловік моєї мрії - це мій улюблений синочок. Якби не він, я б здалася. Веня дуже подорослішав, коли не стало Жені".

Нагадаємо, що чоловік Тіни Кароль Євген Огір помер в 2013 році на 33-му році життя. Причиною смерті став рак шлунка.

Нагадаємо, Кароль розбурхала видом в "траурному" плаття: "Балан залишився в минулому".

Як повідомляла Politeka, розставивши ноги Кароль дісталося за один і той же наряд: "Дивно, що не в нічній сорочці".

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