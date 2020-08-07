Не все так хорошо...

Поп-исполнительница Тина Кароль рассказала подробности взаимоотношений с сыном Вениамином

Об этом пишет Politeka.net.

Тина Кароль, которая тщательно скрывает подробности личной жизни после смерти супруга Евгения Огира, решила раскрыть некоторые детали.

Также певица рассказала о том, занимается ли с сыном домашними заданиями в период карантина. 35-летней телеведущей и актрисе дается это с трудом.

"Не делала, я "дуб-дерево" в его домашке. Он уже на другом уровне. Не только знаний, английского и так далее. Просила, чтобы подтянул мне акцент. Он сказал, что не сможет, не выдержит. В нашей семье есть такой юмор, подкалываем друг друга", - поведала Кароль.

Певица отметила, что в такие моменты сын ее просил переходить на украинский язык, чтобы он также не забывал его.

Однако вскоре Тину Кароль и ее сына ждет долгое расставание. Мальчик отправиться на учебу в Лондон, как только это станет возможным.

Момент расставания с сыном для Тины проходит весьма болезненно. Они вместе с сыном решили, что она все равно поедет в Лондон, несмотря на дистанционное обучение.

Ранее мы писали о том, что Тина в одном из своих интервью назвала собственного сына мужчиной своей мечты: "Мужчина моей мечты – это мой любимый сыночек. Если бы не он, я бы сдалась. Веня очень повзрослел, когда не стало Жени".

Напомним, что муж Тины Кароль Евгений Огир умер в 2013 году на 33-м году жизни. Причиной смерти стал рак желудка.

Напомним, Кароль взбудоражила видом в "траурном" платье:"Балан остался в прошлом".

Как сообщала Politeka, расставившей ноги Кароль досталось за один и тот же наряд: "Странно, что не в ночнушке".

Также Politeka писала, что расхристанный Дан Балан внезапно прервал молчание, фаны Кароль дождались: "Тина беременна...".