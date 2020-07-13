Такого от них не ожидали

Андрей Данилко и Инна Белоконь покрасовались на экранах в ретро-образах

Снимок с артистами появился на официальной странице Верки Сердючки в Инстаграм, передает Politeka.net.

На фото «Верка» в лице Данилко и ее «мама» – Белоконь – предстали в ретро образах, напомнивших украинцам об известных детективах.

Так, Данилко одет в характерный плащ и шляпу-котелок, а его образ дополняют забавные накладные усы. В нем поклонники артиста тут же признали легендарного бельгийского сыщика из романов Агаты Кристи об Эркюле Пуаро.

В свою очередь «мама Верки Сердючки» позирует в утонченном платье и красном пиджаке, накинув на одно плечо меховую накидку. На ее голове красуется милая черная шляпка с вуалью.

Украинцы активно комментируют снимок артистов.

«Пуарючка», «Каков Пуаро», «Хоть это и не в тему) но первая мысль была Гитлер капут», «Не признала. Станете ещё богаче», «Настроение на всю неделю а мама какая у вас – аристократка», «Какое перевоплощение. Супер, меняйте образы», «Мама тигрица», - пишут люди.

До этого мы писали, что Инна Белоконь опубликовала в Инстаграм фотоколлаж с ночной прогулки по городу. В жизни артистка совсем не похожа на своего эксцентричного сценического персонажа.

Инна предстала перед поклонниками с распущенными волосами, без макияжа и в неприметном наряде. По фото сразу и не узнаешь бесшабашную маму Сердючки.

Напомним, мама Верки Сердючки показала красавчика-мужа и поразила видом в обычной жизни: редкое фото.

Как сообщала Politeka, Данилко рассказал о регистрации в кандидаты в депутаты: "Безумно счастлив, что...".

Также Politeka писала, что у Андрея Данилко объявился известный "сын", схожесть заметна: "Просто один в один".