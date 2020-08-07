Личный фотограф Аллы Пугачевой Роман Родин поздравил Софию Ротару с днем рождения, поделившись ее редким архивным фото

7 августа легенда украинской сцены София Ротару отмечает свой 72-й день рождения. По этому случаю Родин решил поделиться ее архивным фото в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На фото тогда еще молодая Ротару позирует в Кремле с бокалом напитка в одной руке и охапкой цветов – в другой. Можно предположить, что снимок был сделан во время участия звезды в «Песне года».

«Несравненная София! С днём рождения!», - подписал снимок фотограф.

На еще одном фото, опубликованном Родиным, можно увидеть Ротару с немного другого ракурса, в котором она практически не похожа на себя сейчас. Тогда звезда предпочитала более заметный макияж с крупными черными стрелками и красной помадой, а ее образ дополняла челка.

Отметим, что в свое время концертный директор Ротару Сергей Лавров рассказывал, что певица не фанат алкоголя. Если она и позволяет себе выпить, то только белое горячее вино.

«В гримерке певицу всегда ждет вино!», - цитиирует Лаврова Стархит.

Он поделился случаем, когда напиток пришлось нагревать под горячей водой исключительно из-за прихоти певицы.

«Как-то после выступления я предложил: «Выпьем за хороший концерт!» Кивнула, мол, ладно, давай. Я лезу в холодильник, — а у нас там всегда изобилие: в каждом городе организаторы оставляют итальянское вино и другие напитки, которые чаще всего остаются нетронутыми, — беру прохладное белое вино. София Михайловна говорит: «Холодное пить не буду! Только горячее!» Пришлось бутылку ставить в раковину, нагревать под напором горячей воды», - вспомнил Лавров.

Напомним, довольный Киркоров забыл о Пугачевой, страстно прижав к себе Софию Ротару.

Как сообщала Politeka, архивные фото юной Софии Ротару слили в сеть, певицу в юности не узнать: "Ничего себе".

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