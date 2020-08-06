Екс-солістка гурту Nikita Анастасія Кумейко стала невидимкою і підкорила запальним танцем
Анастасія Кумейко продовжує насолоджуватися відпочинком в Туреччині, забувши про всі турботи. Співачка вирішила поділитися з шанувальниками новим відео, представивши в несподівано забавному образі. Про це пише Politeka.net.
Так, зірка вирішила в черговий раз продемонструвати свій танцювальний талант, проте зробила це вельми незвично. На першому кадрі Кумейко на секунду з'являється перед глядачами в чорному купальнику, проте після цього вона буквально "зникає" і в кадрі залишається тільки її обрис. Далі "невидимка" - Кумейко продовжує запально танцювати під музику на борту рухомого катера.
Незважаючи на те, що співачку практично не видно, по її обрисах можна розрізнити, що її рухи дуже плавні і спокусливі.
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"Турбуватися нема про що. Ми висаджуємося, перемагаємо і відлітаємо. Все зрозуміло? Дивилися фільм "Чужий"?",- підписала відео зірка.
Її шанувальники тут же почали коментувати пост.
"У цьому фільмі хижак міг робити такий вигляд", "хижачка симпатичніше хижака буде", "Режим стелс", - пишуть люди.
До цього ми писали, що Кумейко показала себе в купальнику на тлі мальовничого пейзажу. На фото DJ Nana щосили насолоджується свіжим повітрям на природі. Вона сидить навпочіпки на невеликому дерев'яному мосту над кришталево-чистим водоймою з яскраво-бірюзовою водою. На красуні злитий чорний купальник, який ідеально підкреслює її підтягнуту фігуру і дозволяє продемонструвати пишну п'яту точку.
Нагадавши, екс-Nikita в крихітному купальнику посвітила розкішними "близнючками": "хочеться нереально".
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