Дружина популярного українського співака і шоумена Дмитра Монатіка Ірина здивувала шанувальників яскравим літнім фото

У себе в Instagram жінка опублікувала фото, на якому позувала в красивому яскравому сарафані рожевого кольору, передає Politeka.net. Ірина придумала незвичайний і дуже модний спосіб носити сарафан – вона одягла під нього білу футболку. Дівчина стояла біля паперових декорацій. Шанувальники просто зійшли з розуму від великої кількості яскравих фарб на фото.

«Кубинський Київ. Зйомки тривають», - підписала фото красуня.

За 20 хвилин її фото оцінили більше тисячі чоловік. Не змогли пройти повз і поставили лайк під фото Леся Нікітюк, Даша Астаф'єва, Євген Кот та Ірина Горова. В коментарях Ірині залишили кілька компліментів.

«Улюблена леді», «наймиліша», «Дівчина мрія», «Супер», - пишуть користувачі мережі.

Варто відзначити, що раніше Ірина вже публікувала фото в цьому сарафані. Правда, без футболки. Вона позувала у себе у дворі, засвітивши свої пишні груди в глибокому декольте. Тоді дружину Монатіка запідозрили в тому, що вона вагітна. Шанувальники побачили животик, захований під сарафаном, але сама Ірина залишила всі питання про вагітність без відповіді.

Крім цього, нещодавно Ірина поділилася архівним фото з відпочинку на Мальдівах. Дівчина позувала для фото в купальнику.

Нагадаємо, що розкішна дружина Монатіка влаштувала вологі ігрища на відпочинку: «Просто мрія».

Як повідомляла Politeka, красуня-дружина Монатіка блиснула розкішним тілом без одягу, оцінила навіть Брежнєва: «Райська насолода».

Також Politeka писала, що красуня-дружина Монатіка полонила пишним бюстом в глибокому декольте: "Мрія збувається".