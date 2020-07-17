Дружина популярного українського музиканта Дмитра Монатіка блиснула молодим тілом на тлі пальм
Як передає Politeka.net, архівне фото з відпочинку красуня опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Ірина була одягнена в чорний купальник. Вона сиділа на піску, показуючи у всій красі свою неймовірну фігуру. Фото було зроблено під час сімейного відпочинку на Мальдівах. Образ жінка доповнила сонцезахисними окулярами.
«Згадуючи райську насолоду», - підписала фото красуня.
За годину її пост зібрав майже 2 тисячі лайків. В коментарях їй залишили масу компліментів.
«Мальдіви вже відкриті, без карантину і тестів», «Як круто», «Чарівна», «Вогонь», - пишуть користувачі мережі.
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Зазначимо, що під постом відписалася також співачка Віра Брежнєва, яка нещодавно записала дует з Монатіком. Вона поставила лайк під фото і запросила Ірину до себе.
«Приходь до мене у вагончик))) я пригощу тебе Баунті», - написала Брежнєва, на що Ірина відповіла «Лечу».
Раніше ми писали, що Ірина Монатік поділилася фото, на якому насолоджувалася відпочинком в басейні. Вона повідомила, що вони сім'єю влаштували «вечеріночку» в домашніх умовах. Жінка виглядала дуже щасливою, вона позувала у басейні з надувною іграшкою.
Нагадаємо, що красуня-дружина Монатіка полонила пишним бюстом в глибокому декольте: "Мрія збувається".
Як повідомляла Politeka, пишногруда дружина Монатіка засвітила животик, Дорофєєва на витримала: «Стан вже не приховати».
Також Politeka писала, що Монатік несподівано видав подробиці особистого життя з красунею-дружиною: «Це точно не наша».