Скандальна телеведуча Ксенія Собчак викликала бурхливу реакцію мережі своїм новим фото

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram зірка опублікувала дуже жіночне фото з відпочинку. Красуня сиділа на мармурі, задерши плаття і засвітивши свої стрункі ніжки. Було видно, що ведуча обгоріла на сонці. Але, схоже, її це не бентежило. Собчак дивилася вдалину, що виглядало вельми романтично.

"Добре в Адлері влітку!!!",- підписала знімок зірка.

Варто відзначити, що її пост викликав шквал критики. Підписники пригадали ведучій слова про те, що вона ніколи не буде відпочивати на російських курортах.

"Начебто хтось говорив, що на наше море ні ногою», «а говорила: "краще нікуди, ніж куди попало"! І раптом Адлер! Вас не зрозумієш","Обабела-то як","а говорили, на наші курорти ні-ні", - пишуть люди.

Втім, багатьом сподобався образ Собчак. Її фото за годину зібрало майже 30 тисяч лайків. Оцінив знімок російський співак Сергій Лазарєв. У коментарях їй залишили масу компліментів.

"Мальовничо, хоч малюй Вас","на цьому фото ви схожі на Ренату Литвинову","яка ви, Ксенія, романтична", "прекрасна жінка", - пишуть шанувальники.

Раніше ми писали, що Ксенія Собчак знялася в кліпі Світлани Лободи. Вона виконала роль однієї з жінок, які танцювали на столі.

Нагадаємо, що Собчак з посинілим обличчям налякала зовнішнім виглядом, фото не для людей зі слабкими нервами.

Як повідомляла Politeka, Собчак показала топ нереальних образів, красномовні кадри.

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