Російська актриса Христина Асмус знову стала персоною нового скандалу

Об этом пишут россми, передает Politeka.net.

Повідомляється, що артистка під час самоізоляції не втрачала час даром і кардинально змінила своє повсякденне життя.

Крім ролі в черговому проекті, Асмус була оточена увагою іншого представника російського шоу-бізу в особі Олексія Чадова, який є режисером і сценаристом фільму "Джон".

Росіянка поділилася кадрами з торжества, де на ній був отпадний прикид з високих джинсів, футболки молочного відтінку і сорочки пастельного тону.

В цьому побачили якийсь зв'язок між Асмус і Чадовим: «Асмус зачарована Чадовим, видно з боку ...», «Актори все радісні, бадьорі», «бомбічний склад», «Христина - красуня».

"Уже 6 днів поспіль ми з приголомшливою групою знімаємо фільм" Джон ". Це повнометражний фільм, режисерський дебют Олексія Чадова, за його ж сценарієм", - розповіла Асмус.

Раніше ми повідомляли про те, що Асмус в середині цього літа зважилась розлучитися з Гаріком Харламовим через 7 років спільного життя. Пара одружилася в 2013 році, через рік народилася їхня дочка. Російський шоумен і раніше намагається приділяти увагу 5-річної доньки Анастасії, незважаючи на купу зйомок.

Також Асмус проговорилася, що Харламова незабаром чекає весілля. Даний захід має заглянути в життя коміка в січні наступного року.

Нагадаємо, розрив Харламова з Асмус отримав несподіваний поворот: «Розлучився заради цієї ...».

Як повідомляла Politeka, Асмус застукали з красунчиком і купою подарунків після розставання з Харламовим.

Також Politeka писала, що Асмус після розставання з Харламовим розкрила, як розважається з колегами в курилці.