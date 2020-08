View this post on Instagram

Это полнометражный фильм, режиссёрский дебют Алексея Чадова по его же сценарию Жанр - драма, боевик 💥🎞 Продюсер - Сергей СЕЛЬЯНОВ Мои партнеры: Алексей ЧАДОВ @alexeychadovofficial, Виктор СУХОРУКОВ @victor_sukhorukov_fan, Егор КОНЧАЛОВСКИЙ @egorkonchalovsky, Артём ТКАЧЕНКО @tematkach, Виталий КИЩЕНКО @vitaliy_kishchenko, Джалил АСРЕТОВ @go.rec и др. Оператор - Дмитрий КАРНАЧИК @zmicerr Худ. постановщик - Павел НОВИКОВ Худ. по гриму - Юлия КОСТОМАРОВА @iyliakostomarova Худ. по костюму - Алексей КАМЫШЕВ Ура и с Богом!! 🙌🏻 @ctbfilmcompany