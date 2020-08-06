Голлівудська актриса Анджеліна Джолі знову змусила таблоїди говорити про себе, з'явившись на публіці в чорній сукні-балахоні

Як передає Politeka.net, свіже фото з прогулянки з'явилося на фан-акаунтах в Instagram. Джолі вийшла прогулятися зі своїм сином. Вона була одягнена в чорне безформне плаття на бретельках, яке оголило її руки. Крім цього, Джолі одягла незвичайну захисну маску, на якій були зображені стрілки.

Варто відзначити, що особливу увагу шанувальників привернули руки зірки, які були схожі на руки старої знеможеної жінки. Вони виглядали як руки відьми з фільму, в якому знімалася зірка. Правда, Малефісента відпочиває в порівнянні з нинішнім видом актриси. Ноги Джолі теж виглядали дуже худими.

Раніше ми писали, що Анджеліна Джолі стала часто виходити на прогулянку зі своїми дітьми. Кожен раз вона потрапляє в кадр папараці. Видно, що за останній час актриса сильно схудла. Ймовірно, у неї знову почалися проблеми з вагою, подібні до тих, які вона переживала під час шлюбу з Бредом Піттом.

Також нещодавно Джолі сходила в ресторан зі своїм старшим сином Меддоксом. Як відомо, саме сварка з ним стала останньою краплею у відносинах зоряної пари. Після неї Джолі подала на розлучення з Піттом.

Нагадаємо, що Анджеліна Джолі налякала траурним видом на прогулянці з донькою, мережа кипить: "як бабка".

Як повідомляла Politeka, болісно худу Джолі в безформному одязі зняли на прогулянці з сином: «краси вже немає».

Також Politeka писала, що нахабна Джолі без докорів сумління розповіла, як вкрала Пітта: "підігрівала інтерес...".