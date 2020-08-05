Голлівудська актриса Анджеліна Джолі прогулялася по магазинах зі своїм сином

Як пише Politeka.net, серію фотографій опублікували на фан-акаунтах зірки. Джолі вийшла на прогулянку по Лос-Анджелесу зі своїм середнім сином Ноксом. Незважаючи на спеку, вона була одягнена в об'ємний кашеміровий светр з V-подібним вирізом і білу довгу спідницю.

Шанувальники звернули увагу, що 45-річна зірка сильно схудла. Джолі знову виглядає так, як у часи своїх проблем з вагою. ЗМІ тоді писали, що навіть екс-чоловік зірки Бред Пітт просив її набрати вагу.

Відзначимо, що серед шанувальників думки з приводу зовнішності зірки розділилися.

"Завжди просто... але з вишуканим смаком", "Хай благословить тебе Бог", "які красиві зап'ястя", "круті окуляри","Худа, тому і мерзне, напевно","колишньої краси вже немає", - пишуть люди.

Варто відзначити, що останнім часом Джолі стала часто з'являтися на людях. При чому, вона виходить в люди завжди з різними дітьми окремо. Ймовірно, таким чином Джолі намагається провести час з кожним окремо, щоб приділити їм увагу.

Так, нещодавно вона сходила на вечерю зі своїм старшим сином Меддоксом, а після цього пройшлася по магазинах з Вів'єн.

Нагадаємо, що Анджеліна Джолі забула про білизну і без сорому з'явилася на вулиці, спекотні кадри: "Королева".

Як повідомляла Politeka, нахабна Джолі без докорів сумління розповіла, як вкрала Пітта: "підігрівала інтерес...".

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