Голлівудська актриса Анджеліна Джолі в подробицях розповіла про те, як зійшлася з Бредом Піттом

Про це повідомляє Politeka.net.

Стало відомо, що Джолі не просто так радісно посміхалася і подавала "знаки" Бреду Пітту. Більш того, екс-охоронець Анджеліни Марк Бехар стверджує, що сприяв любовної парі в передачах записок інтимного характеру.

Джолі також підігрівала до своєї персони інтерес, ненавмисне оголилася під час зйомок. Природно, Пітт не зміг встояти від краси каліфорнійки.

Як підсумок, американський актор розлучився з іншою відомою актрисою, Дженніфер Еністон, і перейшов в обійми Джолі. Отже, Пітт став приділяти куди більше уваги своїй пасії.

Нагадаємо, що в середині 2016 року пара вирішила розірвати сімейні стосунки. Джолі звинувачувала свого чоловіка в надмірній пристрасті до алкології. Розлучення затягнувся на кілька років через "ділення" дітей, на користь яких варто було зробити процедуру опікунства.

Нещодавно Бреда Пітта зняли, коли він на мотоциклі від'їжджав від будинку своєї колишньої дружини Анджеліни Джолі.

Колишнє подружжя довго намагалися залагодити розбіжності. Однак їм допомогли численні сеанси психотерапії. Тому зараз колишня пара представляється і налагодила «переїзди» дітей між будинками матері і батька.

Додамо, що Еністон розкрила правду про шлюб з Бредом Піттом, у Джолі не було шансів: «Ми займалися ...».

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