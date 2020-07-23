Голлівудська актриса Анджеліна Джолі вийшла у світ в чорній скромній сукні

Як передає Politeka.net, зірку під час прогулянки з донькою зловили папараці. 45-річна Джолі була одягнена в чорне довге плаття, хоч в цей момент в Лос-Анджелесі було досить спекотно. Її донька, 12-річна Вів'єн, була одягнена в шорти і світлу футболку з принтом. Обидві вони натягли на обличчя маски.

Цікаво, що зірку застукали під час шопінгу. В руках у неї була велика сумка, в яку, по всій видимості, вона хотіла вмістити покупки.

У мережі прохолодно відреагували на вбрання актриси. Шанувальники вважають, що вона стала виглядати гірше.

«Ця дочка теж схоже буде сином», «Коли ти трохи Малифисента», «Раніше захват, тепер страх», «Була така соковита красуня з губами в часи самих класних фільмів, але, на жаль, тепер не залишилося і сліду від колишньої розкоші так сказати», «Улюблений колір Джолі», «Як бабка... Така красуня була», «Зовсім стала схожа на бабу. Мерзне ще... раніше була кумиром, зараз з жахом дивлюся на неї», - пишуть користувачі мережі.

Варто відзначити, що нещодавно Анджеліни Джолі ходила в ресторан зі своїм сином. Для виходу в світ вона вибрала гарне плаття світлих відтінків. Це вперше за довгий час Джолі з'явилася на людях в такому світлому вбранні.

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