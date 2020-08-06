Артисти Студії "Квартал 95" возз'єдналися заради довгоочікуваних зйомок нового випуску "Ліги сміху"

Яскраві спільні фото з'явилися на сторінці "Кварталу" в Instagram. Про це пише Politeka.net.

Артисти анонсували повернення "Ліги Сміху" на екрани після довгої перерви у зйомках, викликаної карантином.

На фото з червоної доріжки відомі українські коміки позували поруч з популярними артистами, які теж взяли участь у зйомках. Так, в центрі можна побачити зірку "Кварталу" Євгена Кошового, який позує в стильному світло-блакитному костюмі поруч з одягненою у все біле Наталією Могилевською.

Також на фото присутні Юрій Ткач, Гарік Бірча, Ігор Ласточкін та інші коміки. Взяла участь у зйомках і відома українська зіркова пара - Надя Дорофєєва і Володимир Дантес.

"Довгоочікуване возз'єднання! "Ліга Сміху" повертається!" ,- йдеться у підписі до фото.

Українці почали активно коментувати цю новину.

"Чекаю з нетерпінням! Дуже класний проект!", "Ура, чекаю нову гру!", "Які всі красиві і веселі", "Ух, найкраща новина за сьогодні", "і без масок, і на карантин, по Х... Напевно у них імунітет", - пишуть люди.

До цього ми писали, що Кошовий порадував шанувальників спільним знімком з коміком Юрієм Ткачем.

Після виборів Юрій Ткач замінив у команді Володимира Зеленського. Зараз він повноправний член колективу, який бере участь у багатьох проектах студії. В Instagram у Євгена Кошового з'явилася фотографія з гримерки.

Судячи з фото, Кошовий зловив Ткача не в самий підходящий момент. Сам Євген стояв у штанях і піджаку, а Ткач прикривався костюмом і загадково посміхався. Внизу виднілися його голі ноги в шльопанцях. Можливо, Кошовий зловив його в момент переодягання.

Нагадавши, Кошового з "Квартал 95" застукали з Ткачем в гримерці, вигляд вражає.

Як повідомляла Politeka, "Квартал 95" втратив головну зірку після витівки, друг Кошового не витримав.

Також Politeka писала, що Кравець з "Квартал 95" показала себе зі старшою дочкою, змусивши українців задуматися.