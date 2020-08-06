Артисты Студии «Квартал 95» воссоединились ради долгожданных съемок нового выпуска «Лиги смеха»

Яркие совместные фото появились на странице «Квартала» в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Артисты анонсировали возвращение «Лиги смеха» на экраны после долгого перерыва в съемках, вызванного карантином.

На фото с красной дорожки известные украинские комики позировали рядом с популярными артистами, которые тоже приняли участие в съемках. Так, в центре можно увидеть звезду «Квартала» Евгения Кошевого, который позирует в стильном светло-голубом костюме рядом с одетой во все белое Натальей Могилевской.

Также на фото присутствуют Юрий Ткач, Гарик Бирча, Игорь Ласточкин и другие комики. Приняла участие в съемках и известная украинская звездная пара – Надя Дорофеева и Владимир Дантес.

«Долгожданное воссоединение! "Лига Смеха" возвращается!», - говорится в подписи к фото.

Украинцы принялись активно комментировать эту новость.

«Жду с нетерпением! Очень классный проект!», «Ура, жду новую игру!», «Какие все красивые и весёлые», «Ух, лучшая новость за сегодня», «И без масок, и на карантин, по х... Наверное у них иммунитет», - пишут люди.

До этого мы писали, что Кошевой порадовал поклонников совместным снимком с комиком Юрием Ткачом.

После выборов Юрий Ткач заменил в команде Владимира Зеленского. Сейчас он полноправный член коллектива, который участвует во многих проектах студии. В Инстаграм у Евгения Кошевого появилась фотография из гримерки.

Судя по фото, Кошевой поймал Ткача не в самый подходящий момент. Сам Евгений стоял в штанах и пиджаке, а Ткач прикрывался костюмом и загадочно улыбался. Внизу виднелись его голые ноги в шлепках. Возможно, Кошевой поймал его в момент переодевания.

Напомним, Кошевого из «Квартал 95» застукали с Ткачом в гримерке, вид впечатляет.

Как сообщала Politeka, "Квартал 95" потерял главную звезду после выходки, друг Кошевого не выдержал.

Также Politeka писала, что Кравец из "Квартал 95" показалась со старшей дочерью, заставив украинцев задуматься.