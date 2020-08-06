Відома російська телеведуча і блогер Настя Івлєєва показала, на які жертви йде заради краси і любові

Вона опублікувала незвичайні фото на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram", передає Politeka.net.

На знімках знаменитість позує під час косметичної процедури. Настя Івлєєва завдала на своє обличчя чорну маску, з якою виглядає вельми непривабливо. Зірка "Орла і Решки", до того ж, іронічно посміхається, підкреслюючи своє незручне становище. Волосся дівчина зібрала під спеціальною захисною шапочкою, що доповнило її екстравагантний образ.

"Під цим постом хочу зізнатися в коханні одному челоеччччку: @sayonaraboy Ти мій краш❤️", - підписала Івлєєва.

Користувачі соцмережі оцінили зовнішній вигляд Насті в коментарях. Думки шанувальників розділилися, деякі похвалили блогера за відвертість, а інші вважають, що такі кадри не варто показувати, а особливо-коханому чоловікові:

"😂Блін), ну кльово ж 😆 💪 🏻 так здорово, що не однакова з усіма, розфуфирена і лискуча, а справжня! Жива! Класно!!! Не змінюйся будь ласка🌹 👍"; "фотки на карантині які ми заслужили:😁 👍 🏻"; "він втече ж побачивши таке))";" ага, відразу на розлучення подасть😁😁👊🏻👊🏻👊🏻"; "з кожним разом все красивіше і красивіше. Скоро на Вассермана будеш схожа🤣"; " Божественна😍"; "Це явно найнеординарніше, що я бачив за останню добу😅 Анастасія як завжди прекрасна🔥".

Варто відзначити, що її чоловік, популярний репер Елджей, відповів в коментарях вельми скромно - залишив лише смайлик з сердечком. Ймовірно, він втратив дар мови від такої "краси".

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