Популярная российская телеведущая Настя Ивлеева, которая является одной из самых популярных телеведущих и блогеров в России, сняла смешное видео про шоу «Орел и решка»

Как передает Politeka.net, скетч появился в Инстаграм у звезды. Ивлеева в привычной для себя манере обыграла ситуацию с передачей, в которую она возвращается работать ведущей. Она записала видео, в котором показала, как будет вести себя, если получит «золотую» карту, а также, что будет делать, если придется путешествовать на 100 долларов.

Кроме этого, Ивлеева смешно обыграла свою подругу, экс-ведущую шоу Юлию Коваль, а также своего мужа, рэпера Элджея.

«Когда утвердили в новый сезон решки», - подписала видео Ивлеева.

За два часа видео Насти собрало более 3 миллионов просмотров. В комментариях оставили массу восторженных отзывов.

«Пересмотрела несколько раз. Лицо, когда у тебя 100 баксов, бесценно», «Я ржу! Настя, ты столько огня даёшь», «Бедный Лёха, в Египет уехать не может», «Про Коваль особенно смешно», «У мужа кнш топ реакция», «Бери мужа и на решку!», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Настя Ивлеева вместе с мужем и родственниками заболела уханьским вирусом. Из-за этого она вынуждена сидеть дома на карантине.

Напомним, что Настя Ивлеева лишила родную мать заработка: новые подробности скандала в семье.

Как сообщала Politeka, Ивлеева в одной ночнушке показала, как превратилась в жгучую брюнетку: "Беллуччи на минималках".

Также Politeka писала, что чумазая Ивлеева из «Орла и решки» ошарашила выходкой, Элджей потерял дар речи: "Сразу на развод подаст".