Популярна модель Кім Лі, яка прославилася як корейська Кім Кардашьян, блиснула формами в спортивному костюмі

Як пише Politeka.net, свіже фото з'явилося в Instagram зірки. Дівчина стояла на вулиці в спокусливому костюмі для тренувань. Вона втиснула свої пружні "м'ячики" в тісний топ. Пишні груди так і норовили вистрибнути назовні. Шортики зробили акцент на повних стегнах моделі. Саме завдяки ним вона і отримала прізвисько "корейська Кардашьян". Животик модель залишила оголеним, а волосся - розпущеним.

"Встань і підбадьорся! Люблю працювати вранці", - підписала фото красуня.

За півгодини пост Кім зібрав майже 5 тисяч лайків. У коментарях їй залишили як компліменти, так і слова критики.

"Вогонь", "Вау, ваша фігура чудова! Ти виглядаєш фантастично!", "Знаєш що... ти дівчина моєї мрії", "дуже жарко, занадто жарко", "Боже мій, завжди така красива і мила", "ранкові тренування найкращі!", "Не знав, що ти така товста в стегнах», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Кім Лі поділилася спокусливим фото в корсеті. Дівчина позувала, сидячи на ліжку, демонструючи неймовірні форми. Вона засвітила апетитні форми і свою велику "п'яту точку".

Нагадаємо, що корейська Кардашьян вийшла на прогулянку у вузькому топі, засвітивши зайве: "дитинко, помилуй".

Як повідомляла Politeka, Кім Лі в купальнику влаштувала спеку під дощем, соковиті кадри: "досконалість".

Також Politeka писала, що безсоромна корейська Кардашьян звела з розуму апетитним бюстом в леопарді: з такою не заснеш.