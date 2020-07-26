Дочка примадонна російської естради Алли Пугачової Христина Орбакайте поділилася знімком з матір'ю

49-річна Христина опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram знімок, на якому позує разом з 71-річною Аллою Пугачовою, передає Politeka.net.

Знімок відразу ж викликав ажіотаж серед підписників, оскільки на ньому матір і дочка виглядають, як 25-річні подружки.

«Бажаємо вам з @alla_orfey теплої і сімейної неділі! Будьте здорові і щасливі🙌», – підписала кадр співачка.

Користувачі відразу ж звернули увагу на те, що на свій вік Пугачова виглядає аж надто молодо, тому серед десятків хвалебних коментарів є й такі, де артистку звинуватили в захопленні пластичними операціями і фотошопом.

«💖💖💖Красуні і розумниці !! Удачі і сімейного тепла і затишку», «Мама з донькою -🔥🔥🔥🔥 ❤️❤️❤️❤️щастя вам і вашим родинам», «Дві красуні супер», «Дуже красиві!👏👍», «Супер жінка і жінка від Бога!», «Дві лялечки!», «Сокирний фотошоп!((», «Дівчата - жахастики😂», «Красуні!!!!👍👍👍💥💥💥💥», «Красиво старіти не у кожного виходить, вже перебір на обличчі у Алли. Це впадає в очі все частіше», «Це вже не вона», – пишуть під фотографією шанувальники і хейтери артисток.

Раніше ми розповідали, що Алла Пугачова опинилася в центрі судової тяганини зі своєю прихильницею. До суду надійшов позов від жительки Нового Уренгоя Христини Мартиросян, яка вимагала припинити часткове використання товарного знака «Христина», що н алежить артистці.

За словами Мартиросян, Пугачова все одно не користується товарним знаком для галузей громадського харчування. А у мешканки Нового Уренгоя в рідному місті два фірмових кондитерських магазини.

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