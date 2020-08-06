Аліна Гросу вразила шанувальників яскравою зовнішністю в нових спокусливих образах

Зірка поділилася новими кадрами у своєму Instagram, пише Politeka.net.

Популярна українська співачка опублікувала в сторіс кілька коротких відео, на яких вона постає в спокусливих образах.

На перших кадрах Гросу позує в чорній кофті з глибоким декольте і рукавами з тонкої сіточки, а також в червоній шкіряній спідниці з високим розрізом. Фатальний образ Гросу доповнює високий хвіст і темно-червона губна помада. Зірка знімає себе на відео в дзеркалі, в той час як стилістка поправляє її зачіску.

На другому відео Гросу показує себе в яскраво-червоній блузці зі сміливим декольте, яке відкриває вид на її пишні груди. Зірка млосно дивиться в камеру, а потім підморгує і показує свій пустотливий язичок.

"#Явернусь", - йдеться у підписі до відео.

Шанувальники співачки не змогли залишити своїх коментарів під постами, адже в сторіс відсутня така можливість.

До цього ми писали, що Гросу опублікувала спекотне фото в своєму Instagram. Аліна позувала в довгій картатій сорочці, яку приспустила з плеча, ледь не засвітивши найінтимніші місця.

Артистка сиділа на стільці біля дзеркала, піднявши струнку ніжку. Співачка навела камеру телефону на дзеркало і дивилася в нього широкими очима. Губи були прочинені і ніби виділені рожевою помадою.

Співачка розпустила довге хвилясте волосся. Образ завершили різні прикраси, а також стильні навушники у вухах.

Нагадавши, гаряча Аліна Гросу спустила сорочку заради чуттєвого кадру біля дзеркала.

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