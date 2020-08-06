Зірка серіалу "Кріпосна", 31-річна українська актриса Ксенія Мішина поділилася ніжними фото з нової зйомки

Красуня, яка стала новою героїнею шоу "Холостячка", розповіла, що її краса часто заважала їй у житті. Як пише Politeka.net, про це вона розповіла у себе в Instagram. Свій пост актриса супроводила фото в синій сукні. Дівчина спустила сукню з плечей, підкоривши серця шанувальників.

"Багато хто думає, що зовнішність - запорука успіху. Але в моєму випадку це скоріше - відразу упереджене ставлення, в стилі: Ну давай подивимося, що ти вмієш... чи дався мені мій шлях легко?! Анітрохи! Життя сповнене випробувань, як ніби для того, щоб я весь час доводила, наскільки для мене важливо стати тією, кого Ви знаєте зараз», - зазначила актриса.

За її словами, вона вірить в силу маленьких кроків і закликає всіх рухатися вперед, навіть якщо цей шлях дається нелегко.

За дві години пост Мішиної зібрав понад 12 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу компліментів.

"Чарівна моя", "Хороша) надихає) розумниця", " дуже мотивує! І ви дуже красива!!", "Така ніжна", " Ксенія, ви дуже красива і талановита. Нових висот вам!", "Красоточка, чекаю не дочекаюся коли буде проект холостячка», - пишуть шанувальники.

Нагадаємо, що Мішина показала, чим займається днем в ліжку: "не піддавайтеся спокусам!".

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