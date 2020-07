View this post on Instagram

Если бы меня попросили что-то посоветовать человеку в сложной ситуации, я бы ответила: действовать. ⠀ Однозначно, мы живем в прекрасное время бесконечных возможностей. Мы можем делать все: постоянно учиться (в том числе и бесплатно), делать бизнес, делать покупки, знакомиться с людьми, заниматься творчеством и т.д., и все это не выходя из дома. ⠀ Но в тоже самое время у этой медали есть и обратная сторона — ложные ценности. ⠀ С одной стороны возможности и рост, с другой — фейковость. ⠀ Для того, чтобы оставаться ментальном здоровым сегодня, нужно учиться критическому мышлению! ⠀ Куда ни глянь- везде обман. Блогеры в масках и безбожно фотошопленный контент, эскортницы и фэйстюн, транслирующие красивую жизнь маленьким девочкам, бесконечные инфопродукты, кибермошенники и т.д. Фейк! Фейк! ⠀ Конечно, возможностей и пользы больше в разы, но придерживаться некоторых правил все же важно. ⠀ Мой топ 5 правил проведення в сети: ⠀ 1. Сохраняйте лицо ⠀ Создавайте свой образ в сетях таким, чтобы если прийдется познакомиться с кем-то лично, этот человек вас узнал😅 ⠀ 2. Вносим данные кредитной карты только на супер проверенных крупных сайтах,. Всегда читайте отзывы!!! ⠀ 3. Будьте вежливы. Помните, даже если вы в онлайн пространстве, вы общаетесь с человеком! ⠀ 4. Не принимайте близко к сердцу. Не все умеют вести себя этично, когда вы слышите что-то не приятное в свой адрес, помните: прежде всего это касается автора, а не вас. ⠀ 5. Говорите только то, что сказали бы лично человеку🙌 ⠀ Не поддавайтесь соблазнам, помните, что вы прекрасны, потому-что вы есть и если захотите себя приукрасить, то делайте это экологично для себя и других. ⠀ Мне в этом всегда помогает мой IXEO Power, который кстати сейчас на странице @tefal.ua вы можете выиграть❤️