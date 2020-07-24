31-річна українська актриса Ксенія Мішина, зірка серіалу "Кріпосна, поділилася в Instagram своїми правилами поведінки в мережі

Зовсім скоро стартує нове шоу "Холостячка", де в головній ролі виявиться актриса Ксенія Мішина. Тепер зірка активно веде Инстграм, готується до старту проекту і розповідає про важливі для себе речі. Цього разу дівчина заговорила про поведінку і культуру спілкування в мережі.

Ксенія впевнена, що зараз ми живемо в прекрасний час нескінченних можливостей, можемо робити все: постійно вчитися (в тому числі й безкоштовно), робити бізнес, робити покупки, знайомитися з людьми, займатися творчістю і т. д., і все це не виходячи з дому.

Але в теж самий час у цієї медалі є і зворотня сторона — помилкові цінності. З одного боку можливості і зростання, з іншого — фейковость.Для того, щоб залишатися ментальному здоровим сьогодні, потрібно вчитися критичного мислення, вважає Ксенія.

«Куди не глянь - скрізь обман. Блогери в масках і безбожно фотошопленный контент, эскортницы і фэйстюн, які транслюють красиве життя маленьким дівчаткам, нескінченні инфопродукты, кібершахраї і т. д. Фейк! Фейк!

Мій топ 5 правил проведення в мережі:

1. Зберігайте обличчя

Створюйте свій образ в мережах таким, щоб якщо доведеться познайомитися з ким-то особисто, цей чоловік вас дізнався😅

2. Вносимо дані кредитної картки тільки на супер перевірених великих сайтах,. Завжди читайте відгуки!!!

3. Будьте ввічливі. Пам'ятайте, навіть якщо ви в онлайн просторі, ви спілкуєтеся з людиною!

4. Не приймайте близько до серця. Не всі вміють поводитися етично, коли ви чуєте щось не приємне у свою адресу, пам'ятайте: перш за все це стосується автора, а не вас.⠀

5. Говоріть тільки те, що сказали б особисто людині🙌

Не піддавайтеся спокусам, пам'ятайте, що ви прекрасні, тому-що ви є і якщо захочете прикрасити себе, то робіть це екологічно для себе та інших.», - поділилася своїми висновками Мішина.

Не так давно Ксенія також розповіла про правила вибору чоловіка, на що звертає увагу, які якості їй важливі. Потім актриса розповіла про особисті звички. В Instagram їй вдалося привернути увагу до себе новим образом - Ксенія опублікувала кадр, на якому з'явилася в новому іміджі.