31-річна українська актриса Ксенія Мішина, зірка серіалу "Кріпосна, поділилася в Instagram своїми правилами поведінки в мережі
Зовсім скоро стартує нове шоу "Холостячка", де в головній ролі виявиться актриса Ксенія Мішина. Тепер зірка активно веде Инстграм, готується до старту проекту і розповідає про важливі для себе речі. Цього разу дівчина заговорила про поведінку і культуру спілкування в мережі.
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Ксенія впевнена, що зараз ми живемо в прекрасний час нескінченних можливостей, можемо робити все: постійно вчитися (в тому числі й безкоштовно), робити бізнес, робити покупки, знайомитися з людьми, займатися творчістю і т. д., і все це не виходячи з дому.
Але в теж самий час у цієї медалі є і зворотня сторона — помилкові цінності. З одного боку можливості і зростання, з іншого — фейковость.Для того, щоб залишатися ментальному здоровим сьогодні, потрібно вчитися критичного мислення, вважає Ксенія.
«Куди не глянь - скрізь обман. Блогери в масках і безбожно фотошопленный контент, эскортницы і фэйстюн, які транслюють красиве життя маленьким дівчаткам, нескінченні инфопродукты, кібершахраї і т. д. Фейк! Фейк!
Мій топ 5 правил проведення в мережі:
1. Зберігайте обличчя
Створюйте свій образ в мережах таким, щоб якщо доведеться познайомитися з ким-то особисто, цей чоловік вас дізнався😅
2. Вносимо дані кредитної картки тільки на супер перевірених великих сайтах,. Завжди читайте відгуки!!!
3. Будьте ввічливі. Пам'ятайте, навіть якщо ви в онлайн просторі, ви спілкуєтеся з людиною!
4. Не приймайте близько до серця. Не всі вміють поводитися етично, коли ви чуєте щось не приємне у свою адресу, пам'ятайте: перш за все це стосується автора, а не вас.⠀
5. Говоріть тільки те, що сказали б особисто людині🙌
Не піддавайтеся спокусам, пам'ятайте, що ви прекрасні, тому-що ви є і якщо захочете прикрасити себе, то робіть це екологічно для себе та інших.», - поділилася своїми висновками Мішина.
Актриса з шатенистой красуні перевтілилася в ефектну блондинку з рівними локонами і вразила всіх:
«Подумаю ... 🤍», - загадково підписала Ксенія.
Фанати відразу ж відповіли:
«У темному кольорі краще», «Не,не треба. Що ти накоїла? Давай назад)))», «Краще не думати, брюнеткою крутіше❤️», «Нееет, краще з темнымии», «Ні, тільки не блонд. Він категорично Вам не йде. З Вашим природним кольором волосся набагато краще 😉👍», « [краще брюнеткою), а так прям як копія Ратаковски🙄❤️», «Королева😍😍😍😍😍😍😍»Ні, не треба ) тобі брюнет відмінно ,і до лиця!)».
Нагадаємо, що Мішина Ксенія стане першою героїнею нового шоу "Холостячка": "Стережіться, чоловіки!".
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