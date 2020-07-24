31-річна українська актриса Ксенія Мішина, зірка серіалу "Кріпосна, поділилася в Instagram своїми правилами поведінки в мережі 

Зовсім скоро стартує нове шоу "Холостячка", де в головній ролі виявиться актриса Ксенія Мішина. Тепер зірка активно веде Инстграм, готується до старту проекту і розповідає про важливі для себе речі. Цього разу дівчина заговорила про поведінку і культуру спілкування в мережі. 

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Если бы меня попросили что-то посоветовать человеку в сложной ситуации, я бы ответила: действовать. ⠀ Однозначно, мы живем в прекрасное время бесконечных возможностей. Мы можем делать все: постоянно учиться (в том числе и бесплатно), делать бизнес, делать покупки, знакомиться с людьми, заниматься творчеством и т.д., и все это не выходя из дома. ⠀ Но в тоже самое время у этой медали есть и обратная сторона — ложные ценности. ⠀ С одной стороны возможности и рост, с другой — фейковость. ⠀ Для того, чтобы оставаться ментальном здоровым сегодня, нужно учиться критическому мышлению! ⠀ Куда ни глянь- везде обман. Блогеры в масках и безбожно фотошопленный контент, эскортницы и фэйстюн, транслирующие красивую жизнь маленьким девочкам, бесконечные инфопродукты, кибермошенники и т.д. Фейк! Фейк! ⠀ Конечно, возможностей и пользы больше в разы, но придерживаться некоторых правил все же важно. ⠀ Мой топ 5 правил проведення в сети: ⠀ 1. Сохраняйте лицо ⠀ Создавайте свой образ в сетях таким, чтобы если прийдется познакомиться с кем-то лично, этот человек вас узнал😅 ⠀ 2. Вносим данные кредитной карты только на супер проверенных крупных сайтах,. Всегда читайте отзывы!!! ⠀ 3. Будьте вежливы. Помните, даже если вы в онлайн пространстве, вы общаетесь с человеком! ⠀ 4. Не принимайте близко к сердцу. Не все умеют вести себя этично, когда вы слышите что-то не приятное в свой адрес, помните: прежде всего это касается автора, а не вас. ⠀ 5. Говорите только то, что сказали бы лично человеку🙌 ⠀ Не поддавайтесь соблазнам, помните, что вы прекрасны, потому-что вы есть и если захотите себя приукрасить, то делайте это экологично для себя и других. ⠀ Мне в этом всегда помогает мой IXEO Power, который кстати сейчас на странице @tefal.ua вы можете выиграть❤️

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Ксенія впевнена, що зараз ми живемо в прекрасний час нескінченних можливостей, можемо робити все: постійно вчитися (в тому числі й безкоштовно), робити бізнес, робити покупки, знайомитися з людьми, займатися творчістю і т. д., і все це не виходячи з дому.

Але в теж самий час у цієї медалі є і зворотня сторона — помилкові цінності. З одного боку можливості і зростання, з іншого — фейковость.Для того, щоб залишатися ментальному здоровим сьогодні, потрібно вчитися критичного мислення, вважає Ксенія.

«Куди не глянь - скрізь обман. Блогери в масках і безбожно фотошопленный контент, эскортницы і фэйстюн, які транслюють красиве життя маленьким дівчаткам, нескінченні инфопродукты, кібершахраї і т. д. Фейк! Фейк!

Мій топ 5 правил проведення в мережі:

1. Зберігайте обличчя

Створюйте свій образ в мережах таким, щоб якщо доведеться познайомитися з ким-то особисто, цей чоловік вас дізнався😅

2. Вносимо дані кредитної картки тільки на супер перевірених великих сайтах,. Завжди читайте відгуки!!!

3. Будьте ввічливі. Пам'ятайте, навіть якщо ви в онлайн просторі, ви спілкуєтеся з людиною!

4. Не приймайте близько до серця. Не всі вміють поводитися етично, коли ви чуєте щось не приємне у свою адресу, пам'ятайте: перш за все це стосується автора, а не вас.⠀

5. Говоріть тільки те, що сказали б особисто людині🙌

Не піддавайтеся спокусам, пам'ятайте, що ви прекрасні, тому-що ви є і якщо захочете прикрасити себе, то робіть це екологічно для себе та інших.», - поділилася своїми висновками Мішина.

Не так давно Ксенія також розповіла про правила вибору чоловіка, на що звертає увагу, які якості їй важливі. Потім актриса розповіла про особисті звички. В Instagram їй вдалося привернути увагу до себе новим образом - Ксенія опублікувала кадр, на якому з'явилася в новому іміджі.

Актриса з шатенистой красуні перевтілилася в ефектну блондинку з рівними локонами і вразила всіх: 

«Подумаю ... 🤍», - загадково підписала Ксенія.

Фанати відразу ж відповіли:

«У темному кольорі краще», «Не,не треба. Що ти накоїла? Давай назад)))», «Краще не думати, брюнеткою крутіше❤️», «Нееет, краще з темнымии», «Ні, тільки не блонд. Він категорично Вам не йде. З Вашим природним кольором волосся набагато краще 😉👍», « [краще брюнеткою), а так прям як копія Ратаковски🙄❤️», «Королева😍😍😍😍😍😍😍»Ні, не треба ) тобі брюнет відмінно ,і до лиця!)».

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