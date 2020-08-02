Микола Басков зворушив мережу своїм маленьким другом
Фотографію артист розмістив у себе в Інстаграм, передає Politeka.net.
Як відомо, в родині Баскова поповнення. Зовсім недавно співак придбав маленького смугастого висловухого кошеням і з тих пір радості його немає меж.
У мікроблозі артист вже не раз викладав свого вихованця. На цей раз
Басков позував з кошеням на руках.
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«Звикаємо до один одного))) 🤣», - коротко підписав фотографію співак.
Користувачі соцмереж не змогли пройти повз зворушливого фото і відреагували різними коментарями. Звернемо увагу, що серед тих, хто лайкнув фотознімок була російська співачка Алла Пугачова.
«Звикай))) ви так схожі))», «Все найпрекрасніше що є в інстаграме відразу в одному кадрі 😁❤️ Я чекала цього фото 😻😻😻», «Таке дивне створіння, все буде добре!», «Лапочки такіе😍 😍❤️ дуже мило ❤️ »,« Красотуля яка! 👍👍👍 💕 Що ж це за порода? »,« Прям копія один одного »,« Сонечки такіе😍❤️ дуже миле і гарне фото❤️❤️❤️ »,« А чому погляд то такий сумний ???? »,
«Кісюля принадність 😼😻😸😘і навіть схожа на господаря 👍👍💖» - пишуть у мережі.
Нагадаємо, що Басков змінився до невпізнання і ошелешив витівкою з-за горілки: "Всі час від нудьги...".
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